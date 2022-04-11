俄乌冲突:奥地利总理赴莫斯科

欧洲和平/乌克兰冲突

在欧洲，俄罗斯于2022年02月24日发起的、针对乌克兰的军事行动现已持续了近7周之久。目前仍无全面停战的迹象。就此，在上周末刚刚会晤了乌克兰总统的奥地利总理现已抵达俄罗斯，旨在尝试调停莫斯科与基辅之间的分歧。奥地利是一个没有加入北约（OTAN）的中立国。

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据本台RFI法文网2022年04月11日星期一下午的报道，奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）现已抵达莫斯科，按计划与俄罗斯总统普京（Vladimir Poutine）有会晤安排。他也是自战争爆发以来，首位前往莫斯科的欧洲国家政府首脑。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le chancelier autrichien en visite à Moscou. Ici, le chancelier autrichien Karl Nehammer durant une conférence de presse après sa rencontre avec Vladimir Poutine, à Moscou, le 11 avril 2022. 存档图片：奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）在莫斯科召开新闻发布会，2022年04月11日 © REUTERS - MAXIM SHEMETOV / RFI Image Archive

奥地利总理想要调停分歧 -

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）在上周六刚刚会晤了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky），他有意成为俄罗斯与乌克兰两国之间冲突的调停人。

奥地利总理要提[战争罪] -

本台RFI法广通讯员伊索尔（Isaure Hiace）发自维也纳（Vienne）的消息说，奥地利政府总理在上周末曾亲自前往乌克兰，会晤了泽连斯基总统（Volodymyr Zelensky），并曾走访殉难之城布查（Boutcha）。他如今想要和俄罗斯总统交谈。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le chancelier autrichien en visite à Moscou, le lundi 11 avril 2022. Karl Nehammer estime que son pays a toujours « des canaux de discussions ouverts » avec la Russie. Ici, Karl Nehammer a été officiellement investi chancelier en Autriche ce lundi 6 décembre 2021. (illustration) AP - Lisa Leutner / RFI Image Archive

在莫斯科，奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）有意推动乌克兰与俄罗斯之间开展对话的想法，讨论设立人道主义通道，和可能的停火。但奥地利政府总理还表明，他也要谈俄罗斯被控犯下的[战争罪]。

奥地利总理无意袖手旁观 -

奥地利内哈默总理（Karl Nehammer）认为，无所作为不是一个选项。他说，他想要成为这一冲突的调停人，[桥梁]的筑造者，为停战做一切尝试。奥地利不是北约（OTAN）的成员国，在军事上是一个中立国。但其总理表示，面对俄罗斯总统，他无法保持[道德中立]（moralement neutre ）。

奥地利总理自认很难成功 -

本台RFI法文网注意到，奥地利总是清晰地谴责俄罗斯侵略，甚至在上周还驱逐了四名俄罗斯外交官。但内哈默总理（Karl Nehammer）依然觉得他的国家奥地利仍是与俄罗斯坦诚对话的渠道，并希望加以利用。尽管，他承认取得成功的机会很小。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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