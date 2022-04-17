俄乌冲突:肯尼亚试图取得平衡
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俄罗斯在欧洲大陆针对乌克兰发起的进攻现已超过了7个星期。尽管交战双方边打边谈，但战事目前尚无立即就能结束的迹象。非洲大陆的大部分国家态度谨慎。位于东非的肯尼亚，面对基辅方面在莫斯科宣布开战后所提出的一项请求，内罗毕一直在寻求平衡，以避免引起俄罗斯的反感。肯尼亚目前是联合国安理会十个非常任理事国之一，莫斯科和基辅都在积极寻求获得内罗毕的支持。
据本台RFI法文网2022年04月17日周日报道，肯尼亚至今还没有答复乌克兰所提出的一项请求。自战争爆发初期，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）频繁出现在西方国家的议会上，尝试赢得舆论面对俄罗斯。乌克兰也向肯尼亚提出了这一请求，但这种做法不是内罗毕的风格。肯尼亚确实谴责俄罗斯入侵乌克兰，但同时注意避免造成俄罗斯的敌意。
乌克兰想影响肯尼亚议会 -
本台法广RFI通讯员（Florence Morice）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，乌克兰在02月25日正式提出的这项请求至今仍在审核之中。总之，这是肯尼亚外交部在03月10日的一项口头通知。
乌克兰使馆方面的消息人士抱怨说，他们曾再三询问，但一直没有消息，这在外交领域就是意味着拒绝。同一消息来源还说，乌克兰大使两个月以来，一直在请求会晤肯尼亚政府中主管外交事务的国务秘书，但至今未果。
肯尼亚的态度有微妙转变 -
这些迹象让基辅感到不适。去年05月12日俄罗斯驻内罗毕大使曾获得肯尼亚外交二号要员的接见。照片第二天即刻出现在媒体头版。在战争爆发的最初几天，肯尼亚驻联合国大使的表态曾留下了深刻印象。他谴责俄罗斯侵略，并与殖民历史做比较。但之后肯尼亚对这场冲突所采取的立场更中立，以避免押上与莫斯科之间的外交关系。
肯尼亚的支持重在安理会 -
上周，在联合国大会上表决暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员席位时，肯尼亚弃权。
对莫斯科或基辅而言，获得内罗毕的支持都是极具战略性的，所以争夺激烈。肯尼亚目前是联合国安理会十个非常任理事国之一。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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