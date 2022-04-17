俄乌冲突:肯尼亚试图取得平衡

非洲外交 / 俄乌战争

俄罗斯在欧洲大陆针对乌克兰发起的进攻现已超过了7个星期。尽管交战双方边打边谈，但战事目前尚无立即就能结束的迹象。非洲大陆的大部分国家态度谨慎。位于东非的肯尼亚，面对基辅方面在莫斯科宣布开战后所提出的一项请求，内罗毕一直在寻求平衡，以避免引起俄罗斯的反感。肯尼亚目前是联合国安理会十个非常任理事国之一，莫斯科和基辅都在积极寻求获得内罗毕的支持。

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RFI Carte / Le Kenya entre au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent pour 2 ans à compter du 01 janvier 2021. Ici, une carte du Kenya. (illustration) Carte / RFI

据本台RFI法文网2022年04月17日周日报道，肯尼亚至今还没有答复乌克兰所提出的一项请求。自战争爆发初期，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）频繁出现在西方国家的议会上，尝试赢得舆论面对俄罗斯。乌克兰也向肯尼亚提出了这一请求，但这种做法不是内罗毕的风格。肯尼亚确实谴责俄罗斯入侵乌克兰，但同时注意避免造成俄罗斯的敌意。

乌克兰想影响肯尼亚议会 -

本台法广RFI通讯员（Florence Morice）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，乌克兰在02月25日正式提出的这项请求至今仍在审核之中。总之，这是肯尼亚外交部在03月10日的一项口头通知。

RFI Image Archive / Le Kenya n’a pas donné suite à la demande de l’Ukraine de s’exprimer devant son Parlement. Ici, une photo du parlement du Kenya. (illustration) 存档图片：肯尼亚议会 RFI Image

乌克兰使馆方面的消息人士抱怨说，他们曾再三询问，但一直没有消息，这在外交领域就是意味着拒绝。同一消息来源还说，乌克兰大使两个月以来，一直在请求会晤肯尼亚政府中主管外交事务的国务秘书，但至今未果。

肯尼亚的态度有微妙转变 -

这些迹象让基辅感到不适。去年05月12日俄罗斯驻内罗毕大使曾获得肯尼亚外交二号要员的接见。照片第二天即刻出现在媒体头版。在战争爆发的最初几天，肯尼亚驻联合国大使的表态曾留下了深刻印象。他谴责俄罗斯侵略，并与殖民历史做比较。但之后肯尼亚对这场冲突所采取的立场更中立，以避免押上与莫斯科之间的外交关系。

肯尼亚的支持重在安理会 -

上周，在联合国大会上表决暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员席位时，肯尼亚弃权。

RFI Image Archive / Le 07 avril 2022, le Kenya s’est abstenu lors d’un vote de l’assemblé générale des Nations unies qui proposait suspendre la Russie du conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ici, la salle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

对莫斯科或基辅而言，获得内罗毕的支持都是极具战略性的，所以争夺激烈。肯尼亚目前是联合国安理会十个非常任理事国之一。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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