法国第二轮选举：女选民定乾坤？

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法国周日大选是否会导致法国向右偏移，这是德国媒体关注的话题。《南德意志报》表示，如果欧洲向右偏移，这将是我们的噩梦。

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德国《时代报》表示：右翼民粹主义者勒庞做广告说，要成为法国第一位女总统。一个女总统的诞生意味着“一场革命“。她许诺说，一旦成为总统，她将注重各部委的男女平等。但她迄今为止并没有为女权做多少事。勒庞在担任法国和欧盟议员期间，也没有将女权摆在重要地位。

但现任总统马克龙也受到指责。在围绕他的小圈子里，女性在他执政期间一直没有起什么作用。马克龙的竞选团队也全是男性担纲。专家认为，法国第二轮选举将由女选民来定乾坤。如果马克龙五年来一直在为争取女选民而努力，那么，在第二轮选举中，他肯定稳操胜券。因为根据世界统计，女选民不像男选民那样倾向于给右翼极端分子投票。尽管马克龙没有争取女选民，女权组织现在还是在为马克龙摇旗呐喊，因为勒庞的胜利将是灾难性的倒退。

德国《商报》认为，欧盟的核心正在分解疏离。法国在漂游，德国在沉睡。法国第二轮选举可能会使德法轴心变得岌岌可危。法国和德国有时候就像一对老夫妻，相互已没有多少话要说，但还是生活在一起。双方都都习惯了对方的怪癖。若要分手，代价就太高了。而且，如果离婚的话，谁来继承欧洲呢？但自一段时间以来，双方已在离异？目前很明显的一个证明是，德国人对法国总统大选惊人地不感兴趣。而第二轮选举结果很可能大大冲击现行的德法模式。如果勒庞获胜，巴黎可能会退出西方反普京阵线。欧盟安全和防御政策的进一步合作将成为过去。法国是德国最重要贸易伙伴。如果勒庞上台，德国经济将面临许多不稳定因素。

法国24日的第二轮大选很可能给人们带来一个糟心的觉醒。虽然更可能获胜的是马克龙，但法国的民调和民情显示，民族主义者从未像现在这样离权位这么近。即使马克龙最终获胜，他也不太可能在第二个任期内获得强有力的授权。现在是德国应该关注欧盟最重要伙伴的局势变化的时候了。