盟国向乌克兰提供战斗机和零部件

乌克兰危机

美国国防部发言人4月19日宣布乌克兰从盟国获得战斗机和零部件，但没有透露哪些国家提供了战斗机和零部件数量。乌克兰盟国承诺提供新武器显示西方态度转变，此前一个多月西方拒绝向乌克兰提供重型武器请求，主要为避免俄乌战争升级。

广告 继续浏览后续

在美国总统拜登上周宣布向乌克兰提供更多榴弹炮后，美国国防部发言人柯比周二表示盟国向乌克兰提供战斗机和零部件，主要帮助其加强空军力量，但是他没有透露哪些国家提供了战机和零部件数量。

这一宣布恰逢日前俄罗斯向包括顿巴斯所在的乌东部战线发动新的重要攻击之际。

乌克兰盟国承诺提供新武器显示西方态度转变，此前一个多月西方拒绝向乌克兰提供重型武器请求，主要为避免俄乌战争升级。

法新社消息，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，基辅一直要求提供重型武器，本次盟国提供的战机有可能是米格29。

美国国防部发言人柯比没有透露提供战机的国家，但是表示是俄罗斯制造的设备，有类似使用经验的数个东欧国家会帮助乌克兰尽快让更多战机投入使用。

波兰曾在 3 月初提议通过在其领土上的美军基地转送此类飞机，但美国反对，担心俄罗斯看到北约过多直接参与俄乌冲突。

美国国防部发言人柯比表示，美国为向乌克兰运送武器装备提供了便利，但没有派飞机前往乌克兰。

美国和欧盟周二宣布会进一步援助乌克兰。