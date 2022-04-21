黎智英等五名香港民主人士获10国15位学者联署提名诺贝尔和平奖

黎智英五名遭囚禁的香港民主运动人士获得来自10国15位学者联署，提名为2022年度诺贝尔和平奖候选人。他们是：香港壹传媒创办人黎智英、黄之锋、何桂蓝、邹幸彤、李卓人

五名遭囚禁的香港民主运动人士获得来自10国15位学者联署，提名为2022年度诺贝尔和平奖候选人。他们是：香港壹传媒创办人黎智英、学运领袖黄之锋、网络媒体《立场新闻》记者何桂蓝、律师邹幸彤、前香港立法会议员李卓人。

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联署的学者在提名信中写道：“这些提名人宁愿成为良心犯，也不愿接受港区国安法对香港造成的人权践踏和人性尊严的侮辱。”“把2022和平奖颁给香港良心犯将是对人性光辉的最高鼓励。”

《华盛顿邮报》发表该报专栏作家罗金（Josh Rogin）题为《为何香港的良心犯应获得诺贝尔和平奖》的专文，文章指出，随着乌克兰对抗俄罗斯入侵的故事传出，香港自由民主运动已失去世界的关注。许多香港民运领袖身陷囹圄，西方国家必须记住香港人民仍在奋斗，而他们的奋斗是国际争取自由、民主及人权的重要部分。

罗金写道：这五位候选人中有学生、记者、律师、政治家、劳工维权人士，商界领袖，他们代表了积极抵制中共对香港自由和公民社会侵蚀和镇压的香港人。《港区国安法》粉粹了一度充满活力的公民社会，压制了所有对香港或北京当局的批判。

发起联署者包括美国加州大学教授、知名汉学家林培瑞（Perry Link），中国及东亚法律权威、纽约大学法学院教授孔杰荣（Jerome Cohen）、哥伦比亚大学教授、知名汉学家黎安友（Andrew Nathan）、前中共中央党校教授蔡霞、华裔作家哈金等人。林培瑞指出：这些香港人大可出走或保持缄默，却为原则坚持不懈，值得获奖。

2022年诺贝尔奖预计10月3日起陆续公布，和平奖得主预计10月7日揭晓。