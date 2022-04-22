埃塞俄比亚:俄罗斯非洲征兵?

地缘政治 / 俄乌战争

于两个月前对乌克兰发起攻势的俄罗斯正在非洲征兵，或者说是正在招募雇佣军？这是来自埃塞俄比亚首都的一种说法，有鼻有眼。但俄罗斯官方说是无中生有。亚的斯亚贝巴当局也予以辟谣。

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据本台RFI法文网2022年04月21日星期四报道，埃塞俄比亚首都的街头在本周初出现了不寻常的一幕。年轻人在俄罗斯大使馆门前排队。他们是要报名，自愿前往乌克兰，和俄罗斯部队一起并肩作战。

RFI Carte / Ethiopie et Erythrée. © RFI Carte

消息空穴来风？ -

本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）发自亚的斯亚贝巴（Addis Abeba）的消息指出，俄罗斯外交部表示，这是一则假的传闻。莫斯科的发言人表示，俄罗斯不是一家猎头机构，不在国外招募士兵。克里姆林宫把亚的斯亚贝巴的排队人群定性为：埃塞俄比亚人民展示对俄罗斯和其在乌克兰所发起的战争的支持。

传闻有板有眼？ -

但在俄罗斯使馆的墙角下，上百名聚集在那里的男子们讲述的却是另一个故事。其中，埃塞俄比亚军队的一名下士，携带了他的身份证件，断言确有征兵一说：不是加入私营安保公司，就是直接加入俄罗斯军队。

当局予以否认？ -

本台RFI法文网注意到，埃塞俄比亚政府否认这一传闻。但亚的斯亚贝巴当局在1年半前发起的提格拉战斗中，曾得到莫斯科的支持。

RFI Image Archive / Un tank détruit au bord d'une route, dans la région du Tigré. (illustration) © RFI/Sébastien Nemeth

除了俄罗斯与埃塞俄比亚之间的关系紧密以外，俄罗斯大使馆前的人潮反应了另一种现实：埃塞俄比亚的通货膨胀和经济危机，有时会导致其公民做出绝望的决定。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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