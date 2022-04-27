美国官员表示美俄交换囚犯对改善两国关系不会产生任何影响

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一名美国官员周三表示，美国和俄罗斯交换囚犯，这并不对改善两国关系产生任何影响，美国仍将继续支持乌克兰抗击俄罗斯的入侵。美国和俄罗斯周三进行了囚犯交换，美方用一名因为贩毒而在美国服刑的俄罗斯飞行员，换回一名在莫斯科入狱的美国海军陆战队老兵特雷弗‧里德。

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法新社报导说，这起美俄换囚的时机，正值莫斯科和华府因俄罗斯入侵乌克兰战争而紧张不断升高之际。俄罗斯国营电视台播出的画面显示，美国前陆战队员里德一身黑色装束，带着一只大行李，由穿着军服男子护送，登上停在莫斯科伏努科夫机场的一架飞机。俄罗斯外交部发言人扎卡洛娃表示，“经过漫长谈判过程，2022年4月27日，之前在俄罗斯遭定罪的美国公民里德获释，交换俄罗斯公民雅洛申科，雅洛申科被美国法院判处20年徒刑。”

来自德克萨斯州的前海军陆战队队员里德于2019年夏天被捕，俄罗斯当局称，里德经过一夜酗酒后，在被送往警察局时袭击了一名警官，因此被判处九年徒刑，里德的家人坚持认为他是无辜的，美国政府称他被不公正地拘留。作为交换，美国同意遣返俄罗斯飞行员康斯坦丁‧雅洛申科。雅罗申科于2010年在利比里亚被捕并被引渡到美国后，因共谋将可卡因走私到美国被判20年监禁，在康州服刑。

换囚的地点在一个欧洲国家，双方没有透露是哪个具体国家。美国总统拜登周三发表声明说，致力争取让遭关押在俄罗斯的美国前陆战队员获释，交换美国境内一名俄罗斯籍囚犯的谈判过程，需要做出“艰难决定”。拜登说，“特雷弗父母曾告诉我，他们多么担心他的健康，多么思念他，我很高兴与他们分享特雷弗获得自由的好消息。”

美国国防部长奥斯汀周二在有40多个国家参加的国际防长会议上表示，美国准备竭尽所能使乌克兰战胜俄罗斯。奥斯汀周日与国务卿布林肯一起前往基辅，他向乌克兰总统泽连斯基保证会提供额外军事支援。奥斯汀说："乌克兰抱有必胜的信念。" 美国与英国、法国和捷克都已改变了不提供重型武器的原则，采取行动。波兰总理莫拉维茨奇25日表示，波兰已提供一批战车援助乌克兰。