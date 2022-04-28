乌克兰总检察长维涅迪克托瓦表示已经锁定八千多起可能的战争罪行

乌克兰/战争罪

乌克兰总检察长伊琳娜·维涅迪克托瓦周四（Iryna Venediktova）在接受德国之声采访时表示，调查人员已经锁定8000多起被认为是战争罪行的案件，其中包括屠杀百姓、轰炸平民设施、使用酷刑以及性侵犯等。

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乌克兰警方周四表示，俄罗斯入侵以来，大基辅地区已经找到1150具平民尸体，其中五到七成的尸体上可见枪伤弹痕。大基辅地区警察局长涅比托夫在上传推特的影片中表示，其中在布查镇（Bucha）发现的尸体数量最多。当地在俄军撤离后，已寻获数百具尸体。涅比托夫在影片中站在基辅地区遭砲火摧残的断垣残壁旁表示，“迄今，我们已经发现、检验并交给验尸单位1150具平民尸体”。

乌克兰总检察长星期四还宣布，10名俄罗斯士兵因涉嫌在乌克兰基辅布查犯下战争罪而于周四被起诉，他们将被追捕。法新社报道说，隶属于俄罗斯第35军的第64摩托化步枪旅的10名士兵因残忍对待平民和其他违反战争法和惯例的行为而被起诉。乌克兰检察官指控说，俄罗斯士兵为了获得有关乌克兰军队下落信息，对平民酷刑拷问对他们造成了伤害。他们被拳打脚踢，腿部、脚趾和身体躯干被打伤。

联合国秘书长古特雷斯周四视察了乌克兰涉嫌战争罪的地点，他谴责了针对平民的“邪恶”行为，并敦促追究刑事责任。 古特雷斯对基辅郊区博罗江卡、布查和伊尔平的访问发生在俄罗斯入侵开始之后的第九周。古特雷斯敦促俄罗斯“同意配合”国际刑事法院正在进行的调查。

古特雷斯在布恰说，“当我们看到这个可怕的现场时，它让我感到彻底调查和追究责任是多么重要。”本月早些时候，在布恰，令人不安的平民尸体躺在街上的图像引发了全世界的愤怒。 他补充说:“我完全支持国际刑事法院，我呼吁俄罗斯联邦接受与国际刑事法院合作。”

据《华盛顿邮报》报道称，美国联邦检察官也正在准备起诉在乌克兰犯下战争罪行的俄罗斯人。该报表示，国务院官员认为，起诉俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能会促使一些俄罗斯官员重新考虑他们在战争中的角色。《华盛顿邮报》表示，美国可能会为外国调查人员提供情报，以记录俄罗斯在乌克兰侵犯人权的行为。报道称，虽然普京不太可能最终在海牙的国际刑事法院受审，但对他及其助手的起诉将标志着一个努力追究在统治期间犯下暴行的高级官员责任的历史性时刻。