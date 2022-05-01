非盟:联合国秘书长访塞内加尔

非洲联盟 / 地缘政治

西非国家塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）是非洲联盟（UA）的现任轮值主席。正在对非洲国家展开访问的联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）目前在首站达喀尔，并预计在赴下一站尼日尔之前，与非洲联盟轮值主席发表一份联合声明。按计划，联合国秘书长古特雷斯在返回纽约之前，本次非洲之行的最后一站是尼日利亚。

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RFI Image Archive / Sénégal : Antonio Guterres est arrivé samedi soir 30 avril à Dakar pour une tournée africaine. Ici, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. (illustration) © AP - Khalil Senosi / RFI Image Archive

据本台法广RFI法文网报道，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）于周六晚抵达其本次非洲之行的第一站达喀尔。预计在离开前，今天2022年05月01日星期天要与非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）一起发表一份联合声明。

联合国秘书长“五一”节行程紧凑 -

本台法广RFI通讯员泰娅（Théa Ollivier）于巴黎时间2022年04月30日周六午夜前发自达喀尔（Dakar）的消息说，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）05月01日周日早上在达喀尔首先是要主持联合国在达喀尔的西非次区办公室的一次内部会议。然后将前往位于加姆尼亚久（Diamniadio）、正在建造中的未来联合国西非总部的工地。这个新城区距离塞内加尔首都大约30公里。联合国秘书长在那里还计划视察巴斯德研究所（Institut Pasteur）生产疫苗的工厂。

RFI Image Archive / Sénégal : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres est arrivé samedi soir 30 avril à Dakar. Il visitera l’usine de fabrication de vaccins de l’Institut Pasteur, dimanche 01 mai 2022. Ici, les tests remis aux 17 laboratoires africains permettent de dépister une centaine de patients, ici à l'Institut Pasteur de Dakar, le 28 février 2020. (illustration) William de Lesseux/RFI

古特雷斯秘书长（Antonio Guterres）之后将与非洲联盟的轮值主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）进行会晤。

联合国秘书长赴非洲访问应对危机 -

本台法广RFI法文报道指出，联合国秘书长本次非洲之行，正处发生国际危机的大背景。围绕碳氢能源供应和小麦、化肥价格上涨的压力，已经在非洲多国肆虐，带来发生前所未有粮食危机的担忧。

萨赫勒局势与乌克兰的战争的后果 -

本台法广RFI通讯员指出，非盟轮值主席在三月份曾呼吁世界银行帮助非洲应对乌克兰危机的后果。数周前，塞内加尔在联合国表决谴责俄罗斯入侵乌克兰决议草案时弃权。

RFI Image / Sénégal : la Dakar Arena de Diamniadio, qui servira notamment lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. (illustration) RFI / Pierre René-Worms

联合国秘书长在达喀尔期间的讨论议题还有：萨赫勒地区的动荡、气候变化对弱势社区的冲击,以及Covid-19新冠疫情后复工的进展和挑战。

联合国秘书长斋月出访穆斯林国家 -

联合国的这名最高负责人预计05月02日星期一,即标志了穆斯林斋月结束的开斋节（jour de l'Aïd el-Fitr ）当天动身前往尼日尔，还有尼日利亚。联合国秘书长按计划将于05月03日星期二返回纽约。

RFI Image / ONU : Antonio Guterres, le secrétaire général était habitué de faire des visites de solidarité à des pays de confession musulmane au moment du ramadan, depuis qu’il était Haut-Commissaire aux réfugiés. Ici, Antonio Guterres, vendred 27 mars, lors de son entretien pour RFI et France 24. (illustration) RFI

本台法广RFI常驻联合国记者卡莉（Carrie Nooten）指出，古特雷斯秘书长重新恢复了在疫情大流行期间放弃的一个老传统。联合国秘书长自担任难民高专后至今，通常会在斋月期间访问穆斯林国家，以示团结。

2022年05月01日周日晚，联合国秘书长将与非盟轮值主席一同结束斋月。之后，他将于05月02日周一和尼日尔总统一起庆祝开斋节。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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