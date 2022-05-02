印度总理莫迪访问欧洲 乌克兰局势成为双方关注的焦点

印度/欧洲

印度总理莫迪本周一开始他的欧洲之行，将分别访问德国、丹麦和法国等国家。法新社的报道指出，莫迪此行的目的是要加强与欧洲国家的合作，同时就乌克兰局势交换意见。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，印度并没有明确谴责俄罗斯的入侵。

广告 继续浏览后续

据德国《商报》报道，印度总理莫迪周一将访问柏林，参加德印政府磋商会议。德国政府希望籍此加深双边关系。但两国首脑会谈尚未开始便已陷入分歧。印度排除参与制裁俄国的可能。印度在乌克兰战争的立场将给双边关系带来负担。

据分析，印度的大部分军备来自莫斯科，最近与中国在喜马拉雅山脉国境边界发生武力冲突后，印度认为有一天该国可能需要俄罗斯作为盟友和保护者。印度在联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的投票中投了弃权票。印度目前仍继续从俄罗斯购买石油，尽管西方国家因俄乌战争而对俄罗斯实施了制裁。

欧盟委员会主席冯德莱恩日前对印度进行了为期两天的访问，这是西方在今年二月月俄罗斯入侵乌克兰之后，鼓励印度减少与俄罗斯之间的关系的努力之一。印度和欧盟就新的贸易和技术合作达成一致，并承诺"深化双边合作，着重维护基于规则的全球秩序"。

英国首相约翰逊四月下旬访问印度时，双方共同发布了题为，“通过国家复原力实现共同安全和繁荣”的联合声明。就俄罗斯入侵乌克兰，声明指出：“两国领导人以最强烈的措辞表达了对乌克兰持续冲突和人道主义局势的关切。他们明确谴责平民死亡，并重申必须立即停止敌对行动，和平解决冲突，这对全球，特别是对发展中国家产生了严重影响。他们强调，当代全球秩序是建立在《联合国宪章》、国际法和对国家主权和领土完整的尊重之上。他们重申，愿意为乌克兰人民提供人道主义援助。”

莫迪在访问柏林之后将应丹麦首相弗雷德里克森的邀请前往哥本哈根，与冰岛、挪威、瑞典和芬兰的领导人共同出席第二届印度-北欧峰会。莫迪此行的最后一站将是在巴黎与法国总统马克龙会晤。据悉，欧盟将就俄罗斯侵略乌克兰一事祭出第6轮制裁，提议逐步禁止俄罗斯石油进口。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利说，俄罗斯持续在乌克兰加强攻势，新一轮制裁绝对有其必要，“我们必须利用手上的经济和金融实力来让俄罗斯为自身所作所为付出代价” 。消息人士透露，欧盟执委会将提议在6到8个月内推出禁令，以便各国有时间实现能源供应多元化。