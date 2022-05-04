俄罗斯抵制联合国安理会与欧盟政安委员会之间的年度会议

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联合国安理会与欧盟政治与安全委员会周三将举行双方之间的年度会议，但多位外交官员表示，俄罗斯采取罕见步骤，将抵制安理会今天与欧洲联盟政治与安全委员会的会议。据匿名俄国外交消息来源的说法，莫斯科当局的决定与乌克兰局势有关。

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从俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科与联合国其他成员国的关系即迅速恶化，俄罗斯还被逐出多个联合国机构，包括人权理事会。俄罗斯是安理会五大常任理事国之一，一位西方外交人员告诉法新社，俄国2月24日侵乌以来，他们不记得俄方曾杯葛过安理会的任何一场会议。此次抵制安理会与欧盟政安委员会的会议是莫斯科与联合国伙伴关系恶化的另一个迹象。

欧盟政安委员会是欧盟内部处理共同外交与安全政策、共同安全与防务政策的常设机构，总部位于布鲁塞尔，成员为来自所有欧盟国家的大使级代表，通常每周开会两次。委员会由欧洲对外事务部主持。欧盟政安委员会的主要职能是跟踪国际形势并帮助制定共同外交与安全政策、共同安全与防务政策内的欧洲政策。委员会向欧盟军事委员会、危机管理民用方面委员会、欧盟安全研究所提供指导并接受建议，委员会也是欧盟成员国就共同安全与防务政策对话的论坛。

联合国安理会与欧盟政安委员会之间的年度非正式会议，在COVID-19冠状病毒疫情影响下自2019年起停摆至今。周三的会议预料将讨论欧盟与联合国在彼此都有执行任务的各国境内的互动之道。

2021年3月22日，欧盟政安委员会遭到中国的制裁，作为对欧盟的报复行为。欧盟外长2021年3月22日在布鲁塞尔举行会议，对中国4名官员和1家建设公司实施制裁，原因是侵犯新疆地区穆斯林维吾尔族人权。中国外交部随后宣布，对10名欧洲议会和欧盟国家议员，以及4个欧洲机构实施制裁，被制裁的4个机构，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、德国墨卡托中国研究中心及丹麦民主联盟基金会。