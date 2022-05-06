一名俄罗斯议会高级官员称俄罗斯将永远留在乌克兰南部

俄罗斯/乌克兰

就俄罗斯在5 月 9 日的庆祝活动即将到来之际，俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·图尔恰克周五在乌克兰南部城市赫尔松表示，俄罗斯将永远留在乌克兰南部。

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据报道，俄罗斯军队准备让赫尔松参加 5 月 9 日的庆祝活动。赫尔松地区委员会主席表示，占领该地区的俄罗斯人正在制定 5 月 9 日的庆祝活动计划。乌克兰担心赫尔松宣布为独立共和国并加入俄罗斯。在赫尔松，俄罗斯设立了亲俄政府机构，俄罗斯卢布现已取代乌克兰格里夫纳作为货币。

乌克兰情报总局发言人斯基佩茨基表示，乌克兰抵抗运动能够破坏俄罗斯建立所谓赫尔松人民共和国的计划。斯基佩茨基补充说，普京需要在5月9日胜利日纪念日之前证明他在战争中的成功。他指出，普京将竭尽全力组织公投，以各种方式表达赫尔松人民宣布成立人民共和国并加入俄罗斯的愿望。他不排除俄罗斯稍后会在扎波罗热和敖德萨采取类似措施。

另外，俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金表示，俄罗斯不打算进行动员。报道称，沃洛金当天接受《共青团真理报》电台采访时对俄宣布动员的可能性予以了否认。他还说：“无论在在节目之中还是之外，我都会对你们说这样的话。”

乌克兰卢甘斯克州长周五表示，俄罗斯军队将加强对卢甘斯克东南部地区的攻击。州长海岱在电视讲话中表示，“我们正准备在最近的三四天内应对更强大的攻击。他表示，数周以来，俄罗斯不分青红皂白的轰炸摧毁了大多数公寓楼和房屋，在此之后，波帕斯纳被夷为平地。