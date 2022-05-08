导弹试射失败？日媒:朝鲜罕见连两次未对外宣布

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朝鲜继5月4日试射弹道的导弹，7日疑再试射潜射弹道导弹（SLBM），这两次试射罕见都未对外宣布内容，研判相关国家正慎重分析可能背景。

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中央社引述日本放送协会（NHK）报导，朝鲜过去试射武器后，除了在空中爆炸等很明确试射失败的案例外，通常都会透过国营媒体在试射隔天前报导试射内容。

朝鲜4日试射弹道导弹后，未透过国营媒体对外宣布试射内容。7日疑是由潜舰试射一枚短程弹道导弹。连续两次，朝鲜国营媒体极为罕见都未报导试射内容，朝鲜中央电视台仍如常播放介绍养殖场作业等节目。

另一方面，朝鲜4年前关闭东北部丰溪里的核试验场，南侧坑道被确认正在进行作业，日美两国政府分析，朝鲜最快可能在5月完成第7次核试验的准备工作。

朝鲜最高情报机关也分析，为了让核武器小型化及轻量化的核试验，有可能在韩国新任总统尹锡悦10日就职及美韩预计举行领袖峰会的21日间进行，相关国家正强化警戒。

共同社也报导，尹锡悦政府将在10日宣誓就职，美国总统拜登也将于20日开始访问韩国与日本，美国、日本与韩国研判朝鲜可能在以上述重要日程为目标试射弹道导弹或进行核试验，对此持续保持警戒。