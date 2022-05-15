液化气能否代替俄罗斯天然气？

俄乌战争 / 能源供需

俄罗斯因攻打乌克兰遭到欧美制裁，引发欧洲国家抵制俄罗斯天然气，但这仍需一个循序渐进的过程。为了减少对俄罗斯天然气的依赖，欧洲国家在探讨能否以液化天然气（GNL）取而代之，但目前供需缺口很大。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在近日播出的节目话题之一。

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本台RFI法文网2022年05月09日星期一在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇报道，分析欧洲制裁俄罗斯进攻乌克兰，并提出设问，是否能以液化天然气（GNL）取代俄罗斯天然气？

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Le GNL peut-il remplacer le gaz russe?]。换作中文可译为：[液化天然气GNL能否代替俄罗斯天然气？]。下面是简介以供分享。

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道首先指出，为了减少对俄罗斯天然气的依赖，有越来越多的国家把目光转向液化天然气（GNL）。但液化天然气（GNL）的供应量目前无法满足需求。

欧洲因制裁俄罗斯造成液化天然气供不应求 -

欧洲想要在2022年年底前，额外进口500亿立方米的液化天然气（GNL）。今年01月至04月，欧洲进口比去年增加了56%，主要供应方是美国。已遭俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）停供的保加利亚（Bulgarie）正在谈判，向美国和埃及购买液化天然气（GNL）。德国则租赁了四套浮动储存和再气化设施以加大液化天然气（GNL）的进口能力。欧洲的进口终端整体处于全力运作之中，以致于一些维修计划都被推后。

液化天然气供应商无法满足暴增的欧洲需求 -

欧洲将无法继续按照今年初时的水平进口液化天然气。预计投入市场的液化天然气低于需求。专家指出，甚至到2026年之前都十分有限。有一部分已经被纳入了合同。而且，欧洲还与同样在寻求进口液化天然气（GNL）的亚洲，形成了竞争。

当前对液化天然气（GNL）需求的增长超过了预期，供应方无法予以满足。业内人士认为，这揭示的是一种结构性赤字。国际液化天然气进口组织(GIIGNL)的最新报告指出，当前情况的后果是价格被拉高，不稳定性增加。该组织的总代表指出，争购液化天然气（GNL）还可能造成另一个后果，液化天然气流向购买力强的国家，损害巴基斯坦或孟加拉国，迫使这类国家以煤炭或石油来弥补所需，进而影响能源转型的节奏。

RFI Image Archive / L’utilisation du GNL doit permettre de réduire de 20% la trace carbone du navire, et de supprimer l’oxyde de soufre dégagé par les moteurs au fioul des porte-conteneurs traditionnels. (illustration) Stéphane Lagarde / RFI

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报道提到，为了长期取代俄罗斯天然气，不能只是依靠液化天然气。专家们认为，迟早会需要个人和工业减少使用。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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