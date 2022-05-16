非洲之角:索马里前总统再掌权

非洲政治 / 选举结果

位于非洲之角（Corne de l'Afrique）的索马里，周日在非盟（UA）军事力量的保卫下，该国议会经过三轮投票表决，再次选举哈桑·谢赫·马哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）为新一届总统。马哈茂德曾在2012年至2017年间担任过索马里总统一职。他如今得以重掌政权在一定程度上是由于获得了在本次选举中位居第三的邦特兰（Puntland）地方政府首脑的支持。

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综合本台法广RFI多则法文报道，五年前败选的索马里前总统哈桑·谢赫·马哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）2022年05月15日星期天在议会马拉松式的投票选举中，战胜了寻求连任的法马约总统（Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo）。

分析人士在选前曾预测胜者不会是新面孔 -

来自摩加迪沙（Mogadiscio）的消息说，据议会工作人员的统计，胜选的前总统马哈茂德（Mohamoud）在总数329票中，获得了超过165票的绝大多数。在过去几个月里，他一直是以法马约总统（Farmajo）的对立面，活跃于索马里的政治舞台。鉴于索马里面对的危机，多名分析人士在选前曾预测，胜者不会是一个新面孔。

索马里新总统需面对国内安全与经济挑战 -

本台法广RFI法文报导指出，赢得选举的马哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）在其第一个总统任期里的突出成果是，在安全领域打击伊斯兰青年党（shebab）上取得了某些进展。而这正是索马里新总统未来所需面对的主要挑战之一。

RFI Image Archive / Somalie : le président sortant Mohamed Abdullahi Farmajo était candidat à sa réélection dimanche 15 mai 2022, contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne. Ici, le président Farmajo lors d'une parade militaire le 12 avril 2022. (illustration) © AP - Farah Abdi Warsameh / RFI Image Archive

就此，智库希拉尔研究所(Institut Hiraal/Hiraal Institute)的主任、安全问题专家萨米拉·盖伊德（Samira Gaid）在接受本台法广RFI东非地区通讯员弗罗朗丝（Florence Morice）采访时分析指出，索马里新总统面临众多挑战，首要是让索马里国内实现和解。另一大问题是安全。离任的政府签署了一项有关非洲联盟新军事力量ATMIS的协议。在众多分析人士眼里，雄心过大。这一文本的一些方面需要重新谈判，可行性也应重审。还有就是经济问题，世界银行和国际货币基金组织等待迅速任命一位新的财长，以就减轻债务的事宜重启对话，否则会暂停援助。而新总统将难以支付公务员和安全力量，如果没有立即谈判。

索马里前总统将再掌权得益于邦特兰支持 -

另据本台法广RFI通讯员阿尔巴娜（Albane Thirouard）周日夜间发自东非地区的报导，索马里前总统马哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）得以在星期天赢得选举，重掌政权，一定程度上得益于在本次选举中位居第三的邦特兰（Puntland）地方政府首脑萨义德∙阿卜杜拉伊∙德尼（Said Abdullahi Deni）的加盟。

RFI Image Archive / Somalie : Somalie: Hassan Cheikh Mohamoud, élu président au troisième tour. Il avait dirigé le pays de 2012 à 2017. Le président de la région du Puntland, Said Abdullahi Dani, lui a donné son soutien. Ici, Said Abdullahi Deni a été élu président de l'Etat semi-autonome du Puntland, le 8 janvier 2019. (illustration) REUTERS - Abdiqani Hassan / RFI Image Archive

在邦特兰（Puntland）地方政府首脑支持前总统消息传出后，一些分析人士就已预言马哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）可以胜出。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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