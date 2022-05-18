芬兰和瑞典周三正式递交申请后 埃尔多安再次重申不会同意芬兰和瑞典加入北约

土耳其/北约

芬兰和瑞典周三正式向北约提交加入申请。对此，土耳其总统埃尔多安再次重申不会同意芬兰和瑞典加入北约。不过北约秘书长斯托尔滕贝格和美国总统拜登都表示，他们相信与土耳其的分歧可以被克服。

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埃尔多安表示，一方面支持恐怖主义，另一方面希望得到土方的批准，这是不一致的。自芬兰和瑞典表示要申请加入北约后，土耳其方面明确表示持反对态度，主要原因在于瑞典和芬兰允许被土耳其认定为恐怖组织的“居伦运动”和库尔德工人党等组织在其领土开展反对土耳其的活动，土方还指责瑞典向库尔德工人党提供武器装备。

稍早俄罗斯总统普京在莫斯科举行的集体安全条约组织峰会上说，如果瑞典和芬兰最终加入北约，在其领土上的任何军事基础设施扩张，都会导致莫斯科做出反应。但他也重申，如果将这两个北欧国家纳入北约，不会对俄罗斯造成任何问题。

有分析称，土耳其最终会答应两国加入，但谈判过程中会试图讨价还价，以获得回报，例如从华盛顿获取新军备，以升级现有F-16，并引进西方资源来缓解国内经济困境。提及库德工人党，则是埃尔多安获得国内民族主义者支持的手段。

也有评论称，拥有北约第二大军队的土耳其，在平衡俄罗斯在许多领域内的影响力的过程中负有重大的责任，此外，土耳其还是乌克兰和西方的战略合作伙伴。芬兰和瑞典向土耳其承诺限制对安卡拉构成威胁的组织的活动并非难事，但是从更广泛的角度来看，将这个问题与土耳其和西方之间关系联系在一起，会使土耳其对北约扩张的反对，成为一个不仅仅会阻碍两国加入北约的问题，而且还可能导致安卡拉与其西方伙伴之间的关系的进一步动荡。在过去的几年中，这种关系的恶化促使土耳其与俄罗斯走得更近，并在多个层面上与之建立了广泛的伙伴关系。