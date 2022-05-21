贝宁天主教会支持民主政治

非洲选举 / 天主教会

西非国家贝宁（Bénin）也被译作贝南，预计将于2023年元月初进行新的立法选举。就此，该国天主教会周五召开会议，呼吁以透明、包容与平和的方式投票。大会邀请了所有的政治力量，无人缺席。主教亲自为开幕致辞，并不多见。

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RFI Carte Archive / Bénin. 存档地图：贝宁（Bénin）也被译作贝南。 © RFI Carte

据本台法广RFI法广网2022年05月21日星期六报道，贝宁在2023年立法选举前，该国天主教会凝聚各方政治力量。在距2023年01月08日新一届立法选举还有七个月之际，贝宁天主教会本周五在该国行政首都召开会议，邀请所有政治参与方，支持一次透明、包容与平和的选举。

RFI Image Archive / Bénin : à 2019 où aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin. Ici, un bureau de vote à Cotonou lors des élections législatives remportées par le parti du président Boni Yayi. (illustration) RFI / G.T.

由于反对派阵营被排除在2019年造成致命的上一次选举之外。即将结束任期的本届议会是单调的，没有任何反对派人士。

贝宁天主教会想要避免国家再度混乱 -

本台法广RFI通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）发自贝宁行政首都科托努（Cotonou）的消息说，各个派系、反对阵营、公民社会、机构主席，无人抵触天主教会发出的与会邀请。罕见的是，主教Roger Houngbedji（可译为罗杰·洪贝吉）在会议开幕时做发言，欢迎各方政治力量与会。主教感谢所有政党都自发地接受了邀请。他说，人们所曾经历的、在全国范围内出现的暴力和争执，无助于凝聚力。教会想要予以帮助，而不是袖手旁观民主游戏。

贝宁天主教会有支持民主政治的传统 -

贝宁天主教会在1990年02月召开的主权国家会议中，起到过关键作用。教会不想看到2019年上一届立法选举时的暴力场景重现。在周五会议的讨论期间，众多与会者、反对派人士及公民社会建议一次包容性的立法选举。相对于2019年没有任何反对派政党得以参选。

RFI Image Archive / Bénin : aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin aux législatives de 2019. Ici, un bureaux de vote dans une école de Porto Novo, dimanche 28 avril 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

贝宁民主派呼吁帕特里斯·塔隆总统（Président Patrice Talon ）采取开放式的投票和透明的选举程序。

贝宁反对派能否参加立法选举仍未知 -

贝宁民主党（parti Les Démocrates）的一名成员在接受本台法广RFI记者采访时认为，必须开启选举游戏。

RFI Image Archive / Bénin : dans un bureau de vote d'Ouenlinda, au Bénin, lors des élections législatives de 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

贝宁民主党人下基层时总会遇到一个基本的问题，那就是国家元首是否会允许反对派参选？如果这一原则得到确认，贝宁民主党希望在各个管理层都参与。

有与会人士提出释放在押的参政人士 -

另有声音建议释放那些被关押的政治参与者。就此，一名引导政治人物和干部的神甫表示，必须保持各政党间对话、交流和相互倾听的活力，但没有提到具体日程和未来的行动。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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