非洲选举 / 天主教会

贝宁天主教会支持民主政治

发表时间：

RFI Image Archive / Bénin: Église réunit toutes les mouvances politiques avant les législatives de 2023. Le clergé béninois, qui avait joué un rôle majeur dans la conférence nationale souveraine de février 1990, ne veut pas que les violences qui avaient émaillé les législatives de 2019 se répètent. Ici, il y a trente ans au Bénin, s'ouvrait la première conférence nationale d'Afrique francophone, en février 1990, première étape de la construction des institutions démocratiques béninoises.(illustration)
RFI Image Archive / Bénin: Église réunit toutes les mouvances politiques avant les législatives de 2023. Le clergé béninois, qui avait joué un rôle majeur dans la conférence nationale souveraine de février 1990, ne veut pas que les violences qui avaient émaillé les législatives de 2019 se répètent. Ici, il y a trente ans au Bénin, s'ouvrait la première conférence nationale d'Afrique francophone, en février 1990, première étape de la construction des institutions démocratiques béninoises.(illustration) RFI/Carine Frenk
作者： 尼古拉
8 分钟

西非国家贝宁（Bénin）也被译作贝南，预计将于2023年元月初进行新的立法选举。就此，该国天主教会周五召开会议，呼吁以透明、包容与平和的方式投票。大会邀请了所有的政治力量，无人缺席。主教亲自为开幕致辞，并不多见。

广告
Image RFI - Bénin
RFI Carte Archive / Bénin. 存档地图：贝宁（Bénin）也被译作贝南。 © RFI Carte

据本台法广RFI法广网2022年05月21日星期六报道，贝宁在2023年立法选举前，该国天主教会凝聚各方政治力量。在距2023年01月08日新一届立法选举还有七个月之际，贝宁天主教会本周五在该国行政首都召开会议，邀请所有政治参与方，支持一次透明、包容与平和的选举。

Image RFI Archive - Bénin
RFI Image Archive / Bénin : à 2019 où aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin. Ici, un bureau de vote à Cotonou lors des élections législatives remportées par le parti du président Boni Yayi. (illustration) RFI / G.T.

由于反对派阵营被排除在2019年造成致命的上一次选举之外。即将结束任期的本届议会是单调的，没有任何反对派人士。

贝宁天主教会想要避免国家再度混乱 -

本台法广RFI通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）发自贝宁行政首都科托努（Cotonou）的消息说，各个派系、反对阵营、公民社会、机构主席，无人抵触天主教会发出的与会邀请。罕见的是，主教Roger Houngbedji（可译为罗杰·洪贝吉）在会议开幕时做发言，欢迎各方政治力量与会。主教感谢所有政党都自发地接受了邀请。他说，人们所曾经历的、在全国范围内出现的暴力和争执，无助于凝聚力。教会想要予以帮助，而不是袖手旁观民主游戏。

贝宁天主教会有支持民主政治的传统 -

贝宁天主教会在1990年02月召开的主权国家会议中，起到过关键作用。教会不想看到2019年上一届立法选举时的暴力场景重现。在周五会议的讨论期间，众多与会者、反对派人士及公民社会建议一次包容性的立法选举。相对于2019年没有任何反对派政党得以参选。

Image RFI Archive - Bénin - Election
RFI Image Archive / Bénin : aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin aux législatives de 2019. Ici, un bureaux de vote dans une école de Porto Novo, dimanche 28 avril 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

贝宁民主派呼吁帕特里斯·塔隆总统（Président Patrice Talon ）采取开放式的投票和透明的选举程序。

贝宁反对派能否参加立法选举仍未知 -

贝宁民主党（parti Les Démocrates）的一名成员在接受本台法广RFI记者采访时认为，必须开启选举游戏。

Image RFI Archive - Bénin
RFI Image Archive / Bénin : dans un bureau de vote d'Ouenlinda, au Bénin, lors des élections législatives de 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

贝宁民主党人下基层时总会遇到一个基本的问题，那就是国家元首是否会允许反对派参选？如果这一原则得到确认，贝宁民主党希望在各个管理层都参与。

有与会人士提出释放在押的参政人士 -

另有声音建议释放那些被关押的政治参与者。就此，一名引导政治人物和干部的神甫表示，必须保持各政党间对话、交流和相互倾听的活力，但没有提到具体日程和未来的行动。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917