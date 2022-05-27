俄罗斯与中国否决针对朝鲜的新制裁案 安理会在此问题上首次公开分裂

朝鲜/制裁

俄罗斯和中国在安理会否决了一项针对朝鲜的新制裁提案

俄罗斯和中国周四在联合国安理会否决了一项针对朝鲜的新制裁提案，路透社指出，这是在自2006年朝鲜因为进行核试验而遭到国际社会的制裁以来，拥有否决权的五个常任理事国中，首次出现公开分裂。

广告 继续浏览后续

这项制裁议案由美国提出，美国驻联合国大使格林菲尔德表示，朝鲜今年发射了23枚弹道导弹，包括已经五年未发射的六枚洲际弹道导弹，这对国际和平与安全产生严重威胁。他强调，世界面临来自朝鲜明确且实际存在的危险。格林菲尔德还表示，平壤正积极准备进行核子试验。

由15个成员国组成的安理会的投票结果是13比2，除中国和俄罗斯投了否决票之外，其他13个安理会成员国都投票支持美国起草的决议案，该决议案提议禁止向朝鲜出口烟草和石油。决议案也将骇客团体拉撒路集团(Lazarus)列入黑名单，美国称该组织与朝鲜有关。

在表决之前，一名美国资深官员就已表示，这项决议案将特别聚焦在限制石油进口，但俄罗斯和中国可能行使否决权。这名官员指出，安理会2017年一致通过的2397号决议载明，一旦朝鲜再次发射洲际弹道导弹，应加以进一步处置。决议案规定，将朝鲜每年可合法进口的民生用石油从400万桶减少到300万桶。决议案也同样规定，将朝鲜精炼石油进口量从50万桶减少到37万5000桶。

俄罗斯驻联合国大使声称，对朝鲜实施新制裁是一条死路，“我们强调进一步加强对平壤的制裁压力，是无效和不人道的做法”。中国常驻联合国代表张军也表示，对朝鲜实施额外制裁无济于事，只会导致更多负面影响和对抗升级。

联合国大会将在未来两周内，根据一项新的规则讨论朝鲜问题，这个规则要求每当安理会有常任理事国动用否决权时，这个由193个成员国组成的国际组织就要召开大会。