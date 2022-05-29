非盟首脑马拉博特别峰会谢幕

地缘政治 / 非盟首脑特别峰会

为期两天的非洲联盟(UA)首脑特别峰会已于周六（2022年05月28日）在濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚首都马拉博（Malabo）落下帷幕。继周五第一天会议中为应对人道主义挑战成功筹款近1.5亿美元后，周六第二天的议程围绕预防恐怖主义、极端暴力和政变。本台法广RFI特派记者在现场，接连不断地自实地发回追踪报道。

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RFI Image Archive / Sommet de l'UA: 140 millions de dollars récoltés pour faire face aux crises humanitaires. Ici, le sommet extraordinaire de l'UA: une journée dédiée aux défis humanitaires en Afrique, mercredi 25 mai 2022 à Malabo. (illustration) © Union africaine / RFI Image Archive

综合本台法广RFI特派记者皮特（Peter Sassou Dogbé）2022年05月28日星期六发自赤道几内亚首都马拉博（Malabo）发回的多篇法文报导。非洲联盟首脑马拉博特别峰会周六的议题是预防恐怖主义、极端暴力和政变。就此，非盟（UA）委员会主席对当前问题做了诊断，并表明非洲不再接受反宪法的变化。

非洲寻求发展与稳定 -

引起关注的讲话有：非盟委员会现任主席、乍得前总理法基·马哈马特（Moussa Faki Mahamat）表示，恐怖主义和违宪变化是阻碍建设一个新非洲的两大挑战。非洲不再予以接受。

RFI Image Archive / Sommet UA à Malabo : le terrorisme et les changements anticonstitutionnels constituent deux défis majeurs qui freinent l’ambition de bâtir une Afrique nouvelle. Ici, Moussa Faki Mahamat le président de la Commission de l'Union africaine (illustration). © Getty Images / RFI Image Archive

东道国赤道几内亚总统奥比昂·恩圭马（Teodoro Obiang Nguema）则在发言中严厉谴责恐怖主义。他呼吁动员力量与这种破坏发展和稳定努力的现象进行艰苦斗争。

非洲安全需集体努力 -

周六稍早，本台法广RFI特派记者从马拉博发回了部分采访录音片段。其中，就本次峰会周六的主题，职责范围涵盖和平与安全的非盟政治事务专员班科莱·阿杜埃耶（Bankole Adeoye）提到，一个国家独自很难做到，必须采取一种集体的努力。

RFI Image Archive / Human Rights Watch appelle les dirigeants à faire le lien entre instabilité juridique et crise sécuritaire. Ici, logo de Human Rights Watch. (illustration) © Human Rights Watch / RFI Image Archive

人权观察组织（Human Rights Watch）则提醒与会的各国领导人，把司法不稳定与安全危机之间挂钩。这一非政府组织（ONG）注意到，所犯下的暴行似乎源于报复，及受害者的正义没有得到伸张。

非盟筹资善款有收获 -

另外，本台法广RFI特派记者在一则报道中提到，本次非盟首脑特别峰会在第一天（周五）有关非洲人道主义挑战的议程中，为难民和流离失所者筹措到善款1.4亿美元。非盟委员会中负责卫生、人道主义事务和社会发展的女专员Minata Samaté为此动容。然而非洲在此领域的需求高达140亿美元。

武装冲突致状况恶化 -

本台法广RFI法文报道提到，非洲人道主义危机的深层次原因是武装冲突。非盟现任轮值主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）指出，武装冲突造成情况进一步恶化。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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