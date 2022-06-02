韩国地方选举揭晓  执政党国民力量取得压倒性胜利

韩国/地方选举

韩国第8届地方选举结果周四早上揭晓，在17个广域（省级）行政区领导选举中，最大在野党共同民主党虽在最胶着战区京畿道知事中以极微差距胜出，但仍不敌执政党国民力量胜选势头，后者取得压倒性胜利。

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执政党国民力量和最大在野党共同民主党分别在12个地区和5个地区获胜，共同民主党最终在全国17个一级行政区中以5比12落居劣势。而该党在2018年的上届地方选举中曾以14比3大胜，但经过前总统文在寅政府5年执政后，未能在4年一度的地方选举中维持优势，继今年3月总统大选后再次落败，全国政局重回保守派国民力量掌中。

韩联社指出，本届选举结果与2018年地选截然不同。国民力量在广域行政区领导选举中取得压倒性胜利，体现出广大选民对“稳定政权”的需求。分析认为，总统尹锡悦就任后举行的韩美首脑会谈、为补偿新冠疫情损失编制的补充预算案起到积极作用。相反，议员性丑闻、党内讧、金浦机场迁移等利空给民主党竞选蒙上阴影。

国民力量继第二十届大选实现政权交替后，此次夺回大部分地方政府权力，多少弥补了国会议席少于共同民主党的短板，为掌控今后的施政主导权奠定了基础。民主党继大选之后再遭挫折，预计短期内将就竞选失败归责和革新方向进行考量。与此同时在京畿道险胜的民主党还将继续牵制中央政府。

此外，与地选同时进行的7个选区的国会议员补选中，国民力量和民主党分别在5个选区和2个选区获胜。第二十届大选两大重磅候选人国民力量安哲秀和共同民主党李在明此次分别在城南盆唐甲和仁川桂阳乙选区轻取对手。由此，国民力量和民主党国会议席数量也发生变化，各占114个和169个。

另外，基层领导方面，以计票率99.79%为准，在全国226个行政区中，国民力量和民主党各在145个和63个地区占优势，无党籍、进步党各在17个和1个地区占上风。首尔市25个行政区中，国民力量在包括江南区、瑞草区、松坡区在内17个选区取胜，民主党在江北区、芦原区、城北区等8个选区获胜。