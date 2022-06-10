中非共和国:公民社会质疑修宪

非洲动态 / 地缘政治

中非共和国（RCA)地处非洲大陆的中心，为南来北往、东西行走的十字路口，极具战略位置。该国正要准备修宪，以便让在2021年赢得连任的现总统得以继续掌权。这种做法引起公民社会的质疑。当地一个新成立的捍卫宪法团体的发言人接受了本台法广RFI的采访。

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据本台法广RFI2022年06月10日星期五的法文报导，中非共和国的一个新的联盟正在做动员，反对总统连任三届。这一刚刚诞生的公民社会新联盟的简称为G-16。其全称是：捍卫2016年03月30日宪法公民社会组织行动团体。这一新联盟打算动员各方力量反对现总统支持者所发起的修宪计划，以便使福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉总统（Faustin-Archange Touadéra）得以继续第三届任期。

中非共和国修宪计划引发危机 -

预算吃紧、生活昂贵、武装团伙涌现。公民社会团体G-16认为，班吉当局应该有其它优先工作任务，而不是一项会引发危机的改革。该团体发言人在接受本台RFI记者采访时解释说，政府做手修宪问题最终将对民众所面对的日常生活没有任何改变。

新联盟承认现任总统的合法性 -

本台RFI法文报导指出，公民社会团体G-16承认现总统的合法性。正是因此，它建议不要发起寻求三连任的计划，并认为如此改革为部分接近权力人士不合时宜的想法。这一团体还呼吁国家元首展示出其智慧。不要对政治冒险家们的讹诈做出让步。

RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

在此背景下，公民社会团体G-16的创始人们担心亲当局的组织占据公共空间。他们表示，不能让鹰派充公政治话语。为了民主，必须让所有的声音出声。

RFI Image Archive / RCA ：les fondateurs du G-16, une nouvelle coalition appellent: "Pour que la démocratie respire, il faut que toutes les voix soient présentes". (illustration) RFI Image

公民社会新联盟想要阻扰修宪 -

本台RFI法文报导表示，中非共和国的公民社会团体G-16打算与政治参与方保持距离，但计划组织更广泛的集会，以阻扰修宪计划。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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