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中非共和国:公民社会质疑修宪

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RFI Carte Archive / RCA ：une nouvelle coalition de la société civile G-16 appelle à ce que le chef de l’État fasse preuve de sagesse, et de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, une carte de la République centrafricaine. (illustration)
RFI Carte Archive / RCA ：une nouvelle coalition de la société civile G-16 appelle à ce que le chef de l’État fasse preuve de sagesse, et de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, une carte de la République centrafricaine. (illustration) © RFI Carte / L. Mouaoued
作者： 尼古拉
6 分钟

中非共和国（RCA)地处非洲大陆的中心，为南来北往、东西行走的十字路口，极具战略位置。该国正要准备修宪，以便让在2021年赢得连任的现总统得以继续掌权。这种做法引起公民社会的质疑。当地一个新成立的捍卫宪法团体的发言人接受了本台法广RFI的采访。

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据本台法广RFI2022年06月10日星期五的法文报导，中非共和国的一个新的联盟正在做动员，反对总统连任三届。这一刚刚诞生的公民社会新联盟的简称为G-16。其全称是：捍卫2016年03月30日宪法公民社会组织行动团体。这一新联盟打算动员各方力量反对现总统支持者所发起的修宪计划，以便使福斯坦·阿尔尚热·图瓦德拉总统（Faustin-Archange Touadéra）得以继续第三届任期。

中非共和国修宪计划引发危机 -

预算吃紧、生活昂贵、武装团伙涌现。公民社会团体G-16认为，班吉当局应该有其它优先工作任务，而不是一项会引发危机的改革。该团体发言人在接受本台RFI记者采访时解释说，政府做手修宪问题最终将对民众所面对的日常生活没有任何改变。

新联盟承认现任总统的合法性 -

本台RFI法文报导指出，公民社会团体G-16承认现总统的合法性。正是因此，它建议不要发起寻求三连任的计划，并认为如此改革为部分接近权力人士不合时宜的想法。这一团体还呼吁国家元首展示出其智慧。不要对政治冒险家们的讹诈做出让步。

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RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

在此背景下，公民社会团体G-16的创始人们担心亲当局的组织占据公共空间。他们表示，不能让鹰派充公政治话语。为了民主，必须让所有的声音出声。

Image RFI Archive - Centrafrique
RFI Image Archive / RCA ：les fondateurs du G-16, une nouvelle coalition appellent: "Pour que la démocratie respire, il faut que toutes les voix soient présentes". (illustration) RFI Image

公民社会新联盟想要阻扰修宪 -

本台RFI法文报导表示，中非共和国的公民社会团体G-16打算与政治参与方保持距离，但计划组织更广泛的集会，以阻扰修宪计划。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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