日美韩三国防长举行面对面会谈

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日本防卫大臣岸信夫、美国国防部长奥斯汀、韩国国防部长李钟燮11日在新加坡举行了三国防长会谈。目前，亚洲安全会议（香格里拉会议）正在新加坡举行。日美韩防长面对面会谈自2019年11月以来，时隔约两年半首次举行。

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会后，韩国国防部长李钟燮向记者们说，三方在韩美日加强安全合作应对朝鲜核与导弹威胁的重要性达成共识，并确认了相互合作的意向。

据悉，三方全面讨论了日美韩联合训练，并具体讨论了导弹预警训练及探测和跟踪弹道导弹的训练。

日美韩导弹预警训练每季度进行一次，但自2018年南北对话与美朝对话取得进展以来，该训练的实施情况一直未公布。

会上，三防长讨论了加强导弹预警训练等常规训练，并就向朝鲜发出警告进行了讨论。

日、美、韩三国防长在会谈后发表联合声明，表示“强烈谴责朝鲜一再发射非法弹道导弹”，还强调了台海和平与稳定的重要性。

而日本防卫大臣岸信夫11日在新加坡举行的亚洲安全会议上发表演讲指出：“可以看到，试图在不放弃对台湾使用武力的可能性情况下，进行缺少透明性地加强军事力量的动向。”不指名地批判中国。他还谈到了俄罗斯和朝鲜的军事动向，并批评时候“制造问题的人拥有或开发核武器，无视规则”。他说：“在印太地区有发生入侵乌克兰之类的事情的危险。”

岸信夫在讲演中坚称，乌克兰局势“可以通过被侵略国的强烈抵抗和整个国际社会的合作削减侵略势头”。他说：“如果我们能让侵略国充分认识到这一教训，我们就可以阻止世界其他地区可能发生的侵略。”