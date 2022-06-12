日中防长时隔两年半举行面对面会谈

中国/日本

日本防卫大臣岸信夫12日在新加坡会见了中国国务委员兼国防部长魏凤和。岸信夫在会谈开始时表示：“日本和中国之间在安全保障方面存在着许多令人担忧的问题”。

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魏凤和表示：“希望通过与岸大臣的直接对话，在加强两国之间合作关系的同时，发展两国政府之间基于信任和共识的关系。”

两人会谈约进行一个小时。岸表示：中俄空军在日本周边的联合军事行动是“示威行为”，表达严重关切。他还对中国在东海，包括冲绳县和钓鱼岛周边的活动表示强烈关切，并敦促中国方面自制，岸指出：“沟通是必要的”，他们在促进两国政府之间的对话和交流上达成共识。

5月，日美澳印“四国机制”峰会在东京举行时，中俄战略轰炸机飞越日本海和东海，去年10月，中俄军舰联合航行，绕日本半周。防卫省对两国动向加强了警戒。

岸信夫表示，日本关于台湾局势应通过双方协商和平解决的基本立场“没有改变”。他指出：“台海的和平与稳定不仅对日本，对国际社会也极为重要。”

对于乌克兰局势，他呼吁中国“作为联合国安理会常任理事国发挥负责任的作用”。

这是自2019年12月以来，时隔两年半，日中防长首次面对面会谈。两人去年12月27日曾举行过视频会谈，中方报道说：国务委员兼国防部长魏凤和应约同日本防卫大臣岸信夫视频通话，日本防卫省公布的新闻稿中提及，此次通话长达2个小时，而日本共同社进一步表示通话时长超过了预定。据说那时双方一致同意为避免日中偶发性军事冲突，力争开设并启用双方防务官员紧急时相互联系的热线。