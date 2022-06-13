比利时承认刚果(金)主权立场

国际交往 / 地缘政治

比利时菲利普国王(Roi Philippe)和玛蒂尔德王后(Reine Mathilde)一行对刚果民主共和国（RD Congo）为期一周的历史性访问按计划在周一结束。他们于上周六飞抵南基伍省（Sud-Kivu ）。在本次访问的最后阶段，关注焦点围绕刚果（金）东部地区的暴力冲突。

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比利时菲利普国王(Roi Philippe)和玛蒂尔德王后(Reine Mathilde)一行对刚果民主共和国（RD Congo）为期一周的历史性访问预计将于周一结束。他们于上周六飞抵南基伍省（Sud-Kivu ）。在本次访问的最后阶段，关注焦点围绕刚果（金）东部地区的暴力冲突。

2018年诺贝尔和平奖得主捍卫刚果(金)立场 -

RFI Image Archive / RD Congo : Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) a fustigé l’impunité des crimes commis depuis des années dans son Pays. Ici, Dr Mukwege fait visiter à une délégation, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

在南基伍省（Sud-Kivu ），2018年诺贝尔和平奖（Prix Nobel 2018）得主之一、妇科医生德尼·穆克维格(Dr Denis Mukwege )和刚果(金)政府总理萨马·卢孔德·基延格（Jean-Michel Sama Lukonde），面对比利时代表团指责邻国卢旺达长期以来支持简称“M23”的反叛武装团体“03月23日运动”。

比利时官方承认刚果(金)捍卫领土完整权力 -

RFI Carte Archive / RD Congo : le Sud-Kivu est une province de la république démocratique du Congo. Elle voisine le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Ici, la province Sud-Kivu. ©Latifa Mouaoued/RFI

本台法广RFI通讯员威廉（William Basimiké）从南基伍省省府布卡武（Bukavu）发回了比利时的一个官方表态。比利时联邦合作发展部长基蒂尔夫人（Meryame Kitir）在承认金沙萨享有捍卫领土完整权力的同时，呼吁缓和事态。她说，刚果（金）和其邻国都应做出内部努力，清理安全局势。避免对部分社区传递仇恨信息。在这一地区建立外交，以重建信任，和引导一种缓和似乎紧急。

比利时国王对刚果(金)历史性访问即将结束 -

RFI Image Archive / RD Congo : le souverain belge et sa délégation devraient quitter le pays le lundi 13 juin 2022. Ici, le roi Philippe s'adressant aux habitants du village congolais de Katanga, à 90 Km de Lubumbashi, samedi 11 juin 2022. (illustration) © Dénise Maheho / RFI

本台法广RFI法文网报导说，比利时菲利普国王(Roi Philippe)预计是在今天2022年06月13日星期一结束本次访问，离开刚果（金）。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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