非洲之角:应对干旱需要资金

非洲之角 / 人道救援

东非地区正面临过去40年来最严重的干旱，超过1800万民众处于极端粮食不安全状况。世界粮食计划署（PAM/WFP）执行干事本周在埃塞俄比亚访问时表示，乌克兰的战争造成全球粮食危机加剧。联合国难民署（UNHCR）在本周四发布的最新报告证实，全球流离失所者人数继续增加。

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据本台法广RFI法文网2022年06月17日星期五报导，位于东非地区的埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚三国，在经历了四个旱季后，有超过1800万民众处于极端粮食不安全状况，另已有超过700万头牲畜遭殃。

埃塞俄比亚现有近2千万人粮食不安全 -

本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，在埃塞俄比亚，世界粮食计划署（PAM/WFP）仅能协助700万遭遇干旱民众中的半数。在此基础上，还需要加上那些内战的受害者。这是世界粮食计划署（PAM/WFP）执行干事、美国人大卫·比斯利（David Beasley）在该国访问时所述。他表示，埃塞俄比亚有近2000万人处于粮食不安全状况，其中1300万人在北部。有超过700万人被干旱所困。

RFI Image Archive / En Éthiopie, le Programme alimentaire mondial ne peut assister que la moitié des sept millions d’individus touchés par la sécheresse, auquel il faut ajouter les victimes de la guerre civile, comme le précise David Beasley, le directeur du PAM, en visite dans le pays. Ici, le logo de WFP / PAM. (illustration) © WFP / PAM - RFI Image Archive

世界粮食计划署需要5亿美元应对危机 -

世界粮食计划署由于缺乏手段，如今已采取减少定量的做法。就此，该组织在埃塞俄比亚的负责人克罗德（Claude Jidibar）在接受本台法广RFI通讯员采访时遗憾地指出："谷物的定量曾是每人每月15公斤，后来降至12公斤，如今，被迫减到10公斤。”

RFI Image Archive / La Corne de l’Afrique connait sa pire sécheresse depuis quarante ans. Le PAM demande un demi-milliard de dollars pour répondre à cette crise. Ici, Antonio Guterres (g.) et David Beasley, le directeur du PAM, distribuent de la nourriture aux réfugiés, à Imvepi en Ouganda, le 22 juin 2017. (illustration) RFI / Charlotte Cosset

本台法广RFI法文报导提到，非洲之角可能会在2022年年底遭遇连续第五个季度的干旱。国际非政府组织乐施会（Oxfam）担心，在非洲之角，今年夏季可能会有35万儿童死于饥饿。

流离失所者不断增加全球高达近9千万 -

联合国难民署（UNHCR）在周四（2022年06月16日）公布的最新报告证实了这种趋势。全球如今有近9千万人流离失所。这一报告解释说，被迫逃离家园的人数如今达到了前所未有的水平。2021年，由于暴力、打击、侵犯人权以及气候危机等等原因，有8930万人离乡背井。

RFI Image Archive / Le rapport de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, publié jeudi 16.06.2022 explique que le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer se situe aujourd'hui au niveau le plus élevé jamais atteint : 89,3 millions de personnes ont été déracinées en 2021. Ici, logo de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. (illustration) © unhcr / RFI Image Archive

联合国难民署发言人席琳（Céline Schmitt）指出，气候变化加剧了最脆弱群体的困难。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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