非洲之角:应对干旱需要资金

东非地区正面临过去40年来最严重的干旱，超过1800万民众处于极端粮食不安全状况。世界粮食计划署（PAM/WFP）执行干事本周在埃塞俄比亚访问时表示，乌克兰的战争造成全球粮食危机加剧。联合国难民署（UNHCR）在本周四发布的最新报告证实，全球流离失所者人数继续增加。
据本台法广RFI法文网2022年06月17日星期五报导，位于东非地区的埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚三国，在经历了四个旱季后，有超过1800万民众处于极端粮食不安全状况，另已有超过700万头牲畜遭殃。
埃塞俄比亚现有近2千万人粮食不安全 -
本台法广RFI通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，在埃塞俄比亚，世界粮食计划署（PAM/WFP）仅能协助700万遭遇干旱民众中的半数。在此基础上，还需要加上那些内战的受害者。这是世界粮食计划署（PAM/WFP）执行干事、美国人大卫·比斯利（David Beasley）在该国访问时所述。他表示，埃塞俄比亚有近2000万人处于粮食不安全状况，其中1300万人在北部。有超过700万人被干旱所困。
世界粮食计划署需要5亿美元应对危机 -
世界粮食计划署由于缺乏手段，如今已采取减少定量的做法。就此，该组织在埃塞俄比亚的负责人克罗德（Claude Jidibar）在接受本台法广RFI通讯员采访时遗憾地指出："谷物的定量曾是每人每月15公斤，后来降至12公斤，如今，被迫减到10公斤。”
本台法广RFI法文报导提到，非洲之角可能会在2022年年底遭遇连续第五个季度的干旱。国际非政府组织乐施会（Oxfam）担心，在非洲之角，今年夏季可能会有35万儿童死于饥饿。
流离失所者不断增加全球高达近9千万 -
联合国难民署（UNHCR）在周四（2022年06月16日）公布的最新报告证实了这种趋势。全球如今有近9千万人流离失所。这一报告解释说，被迫逃离家园的人数如今达到了前所未有的水平。2021年，由于暴力、打击、侵犯人权以及气候危机等等原因，有8930万人离乡背井。
联合国难民署发言人席琳（Céline Schmitt）指出，气候变化加剧了最脆弱群体的困难。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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