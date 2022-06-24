卢旺达:英联邦第26届峰会开幕

地缘政治 / 英联邦组织

在东非内陆国卢旺达，随着英国首相约翰逊（Boris Johnson）在周四抵达基加利（Kigali）之后，第26届英联邦国家元首和政府首脑峰会(CHOGM)周五早上正式开幕。在54个与会成员国中，有19个是非洲国家。

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据本台法广RFI法文网2022年06月24日星期五报导，英联邦成员国代表当天在卢旺达首都基加利聚会，出席这一组织最近四年以来的首次首脑峰会。

英国首相捍卫与卢旺达合作遣返避难者 -

本台法广RFI通讯员罗尔（Laure Broulard）发自基加利（Kigali）的消息说，受Covid-19疫情影响，本届峰会被推延了两次。英国首相约翰逊（Boris Johnson）于06月23日周四抵达卢旺达首都。他随即捍卫与卢旺达之间的双边移民合作协议。

RFI Image Archive / Afrique : le Royaume-Uni veut envoyer ses demandeurs d'asile au Rwanda pour décourager les clandestins. Ici, Le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel (g), et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Vincent Biruta, signent un accord au Centre des congrès de Kigali, Rwanda, le 14 avril 2022. (illustration) © wikipedia / RFI Image Archive

这一计划受到联合国与人权组织的质疑，但英国首相提出，批评者应该保持思想开放。他在与卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）会晤时，也谈及了这一话题。

RFI Image Archive / Commonwealth : le Premier ministre britannique, Boris Johnson est arrivé à la capitale du Rwanda le jeudi 23 juin 2022. Il défend son partenariat migratoire avec Kigali, et appelle "Les critiques devraient garder l’esprit ouvert". Ici, des Britanniques manifestent manifestent contre l'expulsion de réfugiés vers le Rwanda, devant la Haute cour royale, à Londres, le 10 juin 2022. (illustration) AP - Frank Augstein / RFI Image Archive

英联邦组织多国首脑都已在卢旺达现身 -

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）、卡塔尔酋长塔米姆（cheikh Tamim ben Hamad Al Thani）、乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）以及尼日利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）都已在基加利出现。

英联邦组织外长已经事前举行筹备会议 -

本台法广RFI法文报导注意到，在英联邦国家峰会的日程安排里，有闭门会议。讨论主题包括可持续发展、疫情后的经济复苏、乌克兰的战争等等。予会国家的外长们已于周四就上述议题召开了筹备会议。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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