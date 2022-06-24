卢旺达:英联邦第26届峰会开幕
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在东非内陆国卢旺达，随着英国首相约翰逊（Boris Johnson）在周四抵达基加利（Kigali）之后，第26届英联邦国家元首和政府首脑峰会(CHOGM)周五早上正式开幕。在54个与会成员国中，有19个是非洲国家。
据本台法广RFI法文网2022年06月24日星期五报导，英联邦成员国代表当天在卢旺达首都基加利聚会，出席这一组织最近四年以来的首次首脑峰会。
英国首相捍卫与卢旺达合作遣返避难者 -
本台法广RFI通讯员罗尔（Laure Broulard）发自基加利（Kigali）的消息说，受Covid-19疫情影响，本届峰会被推延了两次。英国首相约翰逊（Boris Johnson）于06月23日周四抵达卢旺达首都。他随即捍卫与卢旺达之间的双边移民合作协议。
这一计划受到联合国与人权组织的质疑，但英国首相提出，批评者应该保持思想开放。他在与卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）会晤时，也谈及了这一话题。
英联邦组织多国首脑都已在卢旺达现身 -
加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）、卡塔尔酋长塔米姆（cheikh Tamim ben Hamad Al Thani）、乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）以及尼日利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）都已在基加利出现。
英联邦组织外长已经事前举行筹备会议 -
本台法广RFI法文报导注意到，在英联邦国家峰会的日程安排里，有闭门会议。讨论主题包括可持续发展、疫情后的经济复苏、乌克兰的战争等等。予会国家的外长们已于周四就上述议题召开了筹备会议。
. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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