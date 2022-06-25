岸田文雄出访欧洲：望展现G7团结，将日本与北约合作推向新阶段

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七国集团（G7）和北约组织将从6月26日起分别在德国和西班牙举行峰会。日本首相岸田文雄6月25日在出访欧洲前接受媒体采访时表示，希望以此为契机，展示七国集团的团结，并将日本与北约的合作“推向一个新阶段”。应邀出席北约马德里峰会的岸田文雄将成为首位出席该会议的日本领导人。

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七国集团峰会将于6月26日至28日在今年轮值主席国德国南部巴伐利亚州小镇加米施-帕滕基兴举行。随后，北约峰会将于6月28日至30日在西班牙首都马德里举行，峰会主要议题包括商议继续向乌克兰提供支持、审议芬兰和瑞典入约问题，以及通过指导联盟未来十年发展的新版“战略构想”（Strategic Concept）报告等。

即将参加两大峰会的岸田文雄周六向媒体表示：“第一，在本次七国集团峰会上，由于世界站在历史的十字路口，我们将坦诚地讨论诸如应对俄罗斯对乌克兰的侵略，包括价格措施在内的全球经济，印度-太平洋等地区事务，以及气候变化等问题，并且我希望以此为契机，展示七国集团的团结。”

岸田文雄补充说：“我还将首次以日本首相的身份出席北约峰会。我想借此机会将我们与北约的合作推向一个新阶段。而为了配合这个场合，我们也在安排很多很多的双边会议，包括与英国首相约翰逊（Boris Johnson）和非洲联盟主席国塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）的会议，我们现在正在安排这些会议。”

就记者问及日韩首脑是否会在北约峰会期间举行双边会谈的提问，岸田回答说：“目前，日本和韩国之间没有安排双边会谈。日本希望根据日本迄今为止的一贯立场，考虑如何处理会谈的问题。无论如何，目前还没有计划。”

据《朝日新闻》24日报导，日本政府正在最终协商争取29日举行日美韩首脑会谈，三方将讨论应对愈演愈烈的朝鲜核导威胁。韩国总统办公室相关人士也称，韩美日很有可能在29日举行三边首脑会谈。据了解上一次美日韩峰会于2017年9月举行，出席的三国时任领导人是特朗普、安倍晋三和文在寅。