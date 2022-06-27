南非:祖马缺席其新闻发布会

非洲政治 / 南非司法

南非前总统祖马邀请国际媒体人士在刚刚的周末出席其新闻发布会，但当天出现了异常情况，祖马本人却没有到场。其律师解释说，缺席的原因涉及假释条款。如此作法是为了以防万一。

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据本台法广RFI法文网2022年06月26日星期天报道，在南非，遭受贪污调查委员会的报告指控的前总统祖马（Jacob Zuma）曾决定让舆论了解他的观点。媒体应邀在06月25日周六前往聆听一次他的发言。然而，实际情况并非完全如同预期。

南非前总统批评贪污调查的合法性 -

本台法广RFI通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的消息说，这场新闻发布会最终举行了，但祖马本人缺席。其律师解释说，原因涉及假释条款。祖马此前由于拒绝面对调查委员会，被判15个月的刑期，不过，因病享有假释。这个委员会经过历时四年多时间的工作，收集了近300份证词。不过，祖马基金会及其发言人继续批评这个委员会合法性。

Cyril Ramaphosa, président sud-africain, reçoit des mains du juge Raymond Zondo le rapport de la commission d'enquête sur la corruption, le 22 juin 2022. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

以法官Zondo牵头的这一委员会于2022年06月22日星期三提交了他们调查的最后部分，并明确指责这名前总统滥用其地位，使得一个巨大的贪污体系得以到位。

南非前总统两个月后应将再度出庭 -

南非前总统祖马去年被捕曾引发一波致命的骚乱，造成至少350人死亡。祖马发言人不排除再度出现类似情形的可能性。南非现总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）需要在四个月内，对委员会的建议公布其意图。南非前总统祖马应该在8月中旬再度面对法庭。

RFI Image Archive : Afrique du Sud: Jacob Zuma convoque une conférence de presse, mais ne s'y présente pas. Ici, l'ancien président sud-africain lors d'une conférence de presse le 7 juillet 2021 chez lui à Nkandla. (illustration) AP - Shiraaz Mohamed / RFI Image Archive

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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