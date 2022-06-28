美国得克萨斯一辆卡车中发现至少46人死亡

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在美国得克萨斯州的圣安东尼奥郊区的一辆大卡车中于周一发现至少46名移民死亡

在美国得克萨斯州的圣安东尼奥郊区的一辆大卡车中于6月27日发现至少46名移民死亡，另外有16人已经被送往医院，其中有4名儿童。大卡车是从墨西哥向美国走私移民的主要运送工具。

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在美国得克萨斯州的圣安东尼奥郊区的一辆大卡车中于周一发现至少46名移民死亡，当地消防官员表示另外有16人因中暑已经被送往医院，其中有4名儿童。

圣安东尼奥位于得克萨斯州，距离美墨边境约240公里，是人口走私贩经常用大卡车运输非法移民主要过境路线。

用卡车偷运移民极端危险，主要因为没有空调，特别是圣安东尼奥市的夏季气候炎热，周一气温达到39.4摄氏度，在卡车里的移民很快缺少饮用水。

得克萨斯州州长共和党人格雷格·雅培借此让拜登政府承担责任，他发推说这是开放美墨边境政策导致的致命结果。

移民在美国一直是一个有争议的政治议题，自从拜登当选美国总统后，虽然任命副总统贺锦丽负责移民问题，但是从墨西哥进入美国的非法移民数量猛增。

许多人冒着死亡的危险，沿着极其不安全的路线试图进入美国。

去年有创纪录数量的移民从墨西哥进入美国时被拘押。

2017年同样在圣安东尼奥地区的一个停车场的卡车里发现10名被闷死的移民。