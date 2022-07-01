法澳首脑会晤承诺两国关系“新起点”：建立一个自由、开放的印太地区

法国/澳大利亚/印太

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）7月1日到访巴黎，与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）举行了会谈 。双方在会后承诺让“信任、尊重和诚实”回归到澳大利亚和法国的关系中，并从莫里森政府去年取消与法国海军集团价值900亿澳元的潜艇合同所造成的损害中走出来。

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这是继马克龙与阿尔巴尼斯5月26日的电话交流之后，他们第一次面对面的双边会谈。据法国总统府介绍，双方周五会谈的重点讨论了恢复法澳两国之间信任所需的措施，目的是在共同关心的议题上加强合作，如印太地区的稳定和繁荣、气候紧急情况、俄罗斯对乌克兰的侵略及其对世界其他地区粮食和能源安全的影响。

马克龙在欢迎阿尔巴尼斯来访的致辞中表示：“亲爱的安东尼，总理，我非常高兴欢迎你今天来到巴黎。而这次访问，在几周前我们的电话交谈之后，就在你当选（总理）之后，以及我们在马德里的北约峰会场外度过的片刻之后，标志着我们两国重建信任关系的愿望，一种基于相互尊重的关系。正如我们所知，在一个困难的阶段之后，但也是一种基于战略和历史的伙伴关系。我想提醒大家，（法澳两国之间）的确是历史性的关系，因为在法国没有人忘记一个多世纪前数万名年轻的澳大利亚人来到索姆河的战壕与我们一起战斗。我们永远不会忘记在那场战斗和那种牺牲中所产生的兄弟情谊，永远不会。”

马克龙说：“这个故事现在还在延续，由于俄罗斯对乌克兰的侵略，战争重新回到了欧洲大陆。我想深深感谢澳大利亚政府和人民的声援，他们再次站在我们一边，向基辅提供财政、经济、人道主义和军事支持。我们还将共同采取行动，解决这场战争在能源和食品部门的后果，在这方面，你们对‘世界粮食安全团结’（Farm）倡议的支持将是至关重要的。”

马克龙表示：“在我们今天下午将与我们的政府讨论的主要问题中，有一个我认为是结构性的关系，这显然是印太战略和该地区面临的所有挑战。应对气候变化和保护生物多样性构成了这一议程，这也是昨天举行的联合国海洋峰会的核心，在这次会议上，我们能够再次重申我们的优先事项，我想感谢你们派贵国部长参加这次峰会，我能够在里斯本见到他。”

马克龙提及：“这个印太议程也是一个地缘战略和防御议程，一个科技议程，我们将在稍后更详细地讨论。当然，我们也将就能源转型进行交流，以便在可再生能源、海上运输、氢能和关键金属供应等领域的新项目上共同取得进展，我们知道这些项目在我提到的新技术中发挥着作用。这种关系的更新也必须将我们推向新的视野：空间、两极，特别是南极洲、海底和数字技术。”

阿尔巴尼斯在会前的讲话中指出：“我来到这里代表了我们两国关系的一个新起点。”他强调：“澳大利亚与法国的关系很重要。信任、尊重和诚实很重要。这就是我将如何处理我的关系。”就乌克兰问题，阿尔巴尼斯还表示：“我国政府强烈谴责俄罗斯对乌克兰的非法和完全无理的入侵。”他说：“我赞扬马克龙总统在支持乌克兰主权和乌克兰人民的斗争方面的领导力。”

针对在澳洲前总理莫里森执政期间引发法澳关系恶化的潜艇交易事件，马克龙指出：“我们将谈论未来，而不是过去。”马克龙说：“（阿尔巴尼斯）他对所发生的事情没有责任。”阿尔巴尼斯亦指：“我想做的是，确保我们能够向前看。这应该是一种我们可以像长期以来一样相互依赖的关系，在这种关系中，我们可以相互信任并从建立这种关系中相互受益。”

法澳两国领导人在会后还发表了联合声明。声明强调：“法兰西共和国总统和澳大利亚总理今天在巴黎会晤，重申他们决心在相互信任和尊重的基础上建立更紧密和更强大的双边关系。法国和澳大利亚因两次世界大战期间形成的长期联系而结合在一起。数以千计的法国和澳大利亚士兵并肩作战，捍卫我们共同的自由、民主、法治和尊重人权的价值观。这些价值观仍然是我们社会的基础，指导我们的国际交往。”

声明提及：“法国和澳大利亚是太平洋和印度洋上的国家。作为邻国，我们在该地区有着悠久的合作历史，包括与新喀里多尼亚、法属波利尼西亚、瓦利斯和富图纳以及留尼汪岛等法国领土的合作。我们有一个共同的愿景：通过与区域伙伴的对话和联合倡议，建立一个自由、开放、包容和有复原力的印太地区。澳大利亚热烈欢迎法国在印太地区的合作以及法国在该地区继续合作的战略，也欢迎欧盟在印太地区的合作战略及其对该地区的长期投资承诺。”

声明指出：“为了推进双边关系，我们同意建立一个基于三大支柱的新合作议程：国防和安全；复原力和气候行动；以及教育和文化。”就国防和安全问题，声明表示：“法国和澳大利亚将建立一种新的防务关系。我们将加强我们在共同安全利益方面的合作和交流，包括通过行动接触和情报交流。我们决心积极参加区域论坛，并加强与太平洋国家的安全合作，特别是与区域机构一起进行海上监视，以及在印度洋，包括与印度合作。我们将相互支持对方的部署，并开展更多的联合海上活动，以支持基于规则的国际秩序。我们还将考虑在长期的相互后勤支持安排的基础上，深化和促进对我们的国防设施的更多互惠使用的倡议。”

声明称：“法国和澳大利亚将探索加强我们国防工业之间合作的举措，以支持我们各自的国防部队并为其提供能力。我们将探索在战略空间问题上的合作机会，如空间态势感知，以促进一个安全、稳定和可靠的空间，并确保进入空间和行动的自由。法国和澳大利亚将加强在反恐怖主义和暴力极端主义领域的合作。在这方面，法国欢迎澳大利亚加强与法国和科特迪瓦领导的科特迪瓦国际反恐怖主义学院的合作。我们还将探索新的合作领域，在网络、关键技术和关键基础设施领域建立复原力。”