非洲维和 / 国际政治

马里:中俄弃权促Minusma延长

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RFI Image / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé, le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. En soutien, la Russie et la Chine s’étaient abstenues de voter. Ici, l'une des dernières photos prises par Claude Verlon à Kidal montrant un check point à l’entrée de Kidal, contrôlé par les casques bleus de la Minusma. (illustration)
RFI Image / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé, le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. En soutien, la Russie et la Chine s’étaient abstenues de voter. Ici, l'une des dernières photos prises par Claude Verlon à Kidal montrant un check point à l’entrée de Kidal, contrôlé par les casques bleus de la Minusma. (illustration) © RFI Image / Claude Verlon
作者： 尼古拉
5 分钟

在中国和俄罗斯弃权的背景下，安理会通过决议，把联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）任务延长一年，至2023年06月30日。

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联合国安理会本周就延长联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）任务一年组织了投票，中国与俄罗斯在表决时弃权，引发国际舆论关注。萨赫勒安全与战略研究中心(CE3S)负责人在接受法广RFI采访时分析认为，这一维和任务的定义未来将有可能被调整，部分积极相关者未来有可能会退出。

中俄安理会投票决议弃权 -

在纽约，联合国安理会现已通过决议，把在非洲马里的维和行动联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）的任务期限延长至2023年06月30日。

Image RFI Archive - Mali
RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

本台法广RFI通讯员卡莉（Carrie Nooten）发自纽约（New York）的消息注意到，作为支持，中国和俄罗斯在这一投票表决时弃权。安理会其它13个成员国则投了赞成票。

联合国马里维和面临调整 -

萨赫勒安全与战略研究中心(CE3S)主任、目前在巴马科大学执教的社会学家在接受本台法广RFI记者大卫（David Baché）采访分析指出，联合国马里的维和任务将可能被重新予以定义。

Image RFI Archive - Minusma
RFI Image Archive / Mali : l’ONU renouvelle le mandat de la Minusma pour un an. Ici, des véhicules de la Minusma sécurisent l'aéroport de Kidal. (illustration) RFI Image / David Baché

这名学者认为，未来数月里的担忧，还得看联合国马里稳定团（Minusma）如何去服从巴马科的指示。这一维和任务未来有可能会被重新定义，那将是不会令人感到惊讶的。部分积极相关者未来有可能会退出，尤其是目前加入这一维和行动的欧洲部队。

联合国马里维和规模不变 -

周四（2022年06月30日）来自纽约的消息还显示，联合国安理会还做出决定，维持联合国马里稳定团（Minusma）的当前规模，保持13 289名军人和1 920名警察的设置。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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