马里:中俄弃权促Minusma延长

非洲维和 / 国际政治

在中国和俄罗斯弃权的背景下，安理会通过决议，把联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）任务延长一年，至2023年06月30日。

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联合国安理会本周就延长联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）任务一年组织了投票，中国与俄罗斯在表决时弃权，引发国际舆论关注。萨赫勒安全与战略研究中心(CE3S)负责人在接受法广RFI采访时分析认为，这一维和任务的定义未来将有可能被调整，部分积极相关者未来有可能会退出。

中俄安理会投票决议弃权 -

在纽约，联合国安理会现已通过决议，把在非洲马里的维和行动联合国马里多层面综合稳定团（Minusma）的任务期限延长至2023年06月30日。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

本台法广RFI通讯员卡莉（Carrie Nooten）发自纽约（New York）的消息注意到，作为支持，中国和俄罗斯在这一投票表决时弃权。安理会其它13个成员国则投了赞成票。

联合国马里维和面临调整 -

萨赫勒安全与战略研究中心(CE3S)主任、目前在巴马科大学执教的社会学家在接受本台法广RFI记者大卫（David Baché）采访分析指出，联合国马里的维和任务将可能被重新予以定义。

RFI Image Archive / Mali : l’ONU renouvelle le mandat de la Minusma pour un an. Ici, des véhicules de la Minusma sécurisent l'aéroport de Kidal. (illustration) RFI Image / David Baché

这名学者认为，未来数月里的担忧，还得看联合国马里稳定团（Minusma）如何去服从巴马科的指示。这一维和任务未来有可能会被重新定义，那将是不会令人感到惊讶的。部分积极相关者未来有可能会退出，尤其是目前加入这一维和行动的欧洲部队。

联合国马里维和规模不变 -

周四（2022年06月30日）来自纽约的消息还显示，联合国安理会还做出决定，维持联合国马里稳定团（Minusma）的当前规模，保持13 289名军人和1 920名警察的设置。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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