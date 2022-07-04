西共体第61届首脑会议变化大

非洲外交 / 地缘政治

西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）第61届首脑会议已于周日结束。几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）成为这一区域性国际组织的新领袖。冈比亚前外长图雷（Omar TOURAY）则被指定为这一组织常设执行机构-西共体委员会的新主席。他随即接受了本台法广RFI特派记者的专访。

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简称[西共体]的西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）第61届首脑会议已于2022年07月03日星期天在西非国家加纳闭幕。

第61届首脑会议解除针对马里经济制裁 -

综合本台法广RFI特派记者大卫（David Baché）和让-吕克（Jean-Luc APLOGAN）2022年07月04日星期一发自加纳首都阿克拉（Accra）的多则消息。西非国家经济共同体（CEDEAO）本次首脑会议的许多重大决定，是在闭门讨论中做出的。

RFI Image Archive / CEDEAO : Le 61e sommet ordinaire des chefs d’État de la Cédéao s’est tenu, dimanche 3 juillet 2022, à Accra. Les décisions annoncées sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont été prises à huis clos dans une salle de conférences ultra-gardée. (illustration) © RFI / Oumarou YERO

予会国家首脑们认为，巴马科在过去几周里的作为，赋予了部分解除针对其制裁的合理性。尤其是马里通过了新的选举法，并宣布将在2024年3月恢复宪法秩序。还有布基纳法索和几内亚都得以暂时躲过遭受制裁。

西共体组织新领袖出自一葡萄牙语国家 -

几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）现已成为西非国家经济共同体的新领袖。本台法广RFI特派记者大卫（David Baché）注意到，本次首脑会议的文件特别指出，西非国家经济共同体的新主席出自一个葡萄牙语国家（lusophone）。

RFI Image Archive / Cédéao : le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a fait deux mandats, Ici, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, le 21 mai 2021, à Paris. (illustration) © RFI/France24

幕后消息说，部分领导人对此一度犹豫不决，原因是几内亚比绍当前的政局不太稳定。但律师出身的加纳总统阿库福-阿多（Nana Addo Dankwa Akufo-Addo）已经做了两任，他不想继续留任。其周围亲信们认为，西非国家经济共同体（CEDEAO）领袖的重任，影响到加纳总统对其国内政治的管理。

西共体委员会新主席接受法广RFI专访 -

西非滨海国家冈比亚（Gambie/Gambia）也被译作甘比亚。现年56岁的该国前外长图雷（Omar TOURAY）已被指定为，西非国家经济共同体（CEDEAO）常设执行机构-西共体委员会主席。他随即接受了本台法广RFI特派记者让-吕克（Jean-Luc APLOGAN）的专访。

RFI Image Archive / 61e sommet de la Cédéao: les coulisses du huis clos des chefs d’État. Ici, le président ghanéen Nana Akufo Addo (gauche), Jean-Claude Kassi-Brou, président de la Commission de la Cédéao et le président ivoirien Alassane Ouattara lors du 61e sommet de la Cédéao à Accra, le 3 juillet 2022. (illustration) © REUTERS/Francis Kokoroko / RFI Image Archive

西共体委员会新主席表示，他已做好了准备，他也意识到了所将面对的挑战。在其周围人士的支持下，他肯定自己能够面对安全、经济、贸易和体制，以及治理上的挑战。他将继续前任所已启动的，在各国首脑们和部长们的支持下。

西共体常设执行机构改革委员人数减半 -

另外，西非国家经济共同体（CEDEAO）在本次首脑会议后，实现体制改革，把委员人数从原先的15人，减少到7人。这一改革的目的是要减少西共体委员会的运作经费。有西非外交高层人士分析指出，这一改革旨在减少对次区外资金的依赖。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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