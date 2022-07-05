教宗方济各表示希望续签《梵中主教任命临时协议》

梵蒂冈/中国/政治

现年85岁的天主教教宗方济各（Pope Francis）7月2日就多个话题接受了路透社长达大约90分钟的专访。他在采访中就梵蒂冈于2018年与中国政府秘密签署的《梵中主教任命临时协议》表示，虽然协议并不完美，但他希望该协议能在10月续签，因为罗马教廷以从长计议。

广告 继续浏览后续

报导指出，该协议于2018年在双方之间首次达成，每两年续签一次，旨在缓解整个中国大陆忠于罗马教廷的地下教会与政府的官方教会之间的长期分歧。该协议仍然是临时性的，其核心是在任命中国的主教方面进行合作，协议的细节尚未公布。方济各在采访中说：“协议执行得很好，我希望在10月份能够续签协议。”

方济各在采访中还再次为与中方续签协议进行了辩护。他表示，该协议是在资源有限而且试图让事态有所改善的情况下取得的外交成果。他将该协议的批评者比作那些在1960和1970年代对教宗若望二十三世（Pope John XXIII）和保禄六世（Pope Paul VI）与苏联控制下的东欧国家发展关系的那些“微小措施”的政策提出批评的人。

当年梵蒂冈与东欧共产主义国家达成一些妥协的协议，以维持当地天主教的存活，并限制对天主教的迫害。方济各说：“外交就像这样。当你面对一个受阻的情况时，你必须找到可能的方式，而不是理想的方式，来摆脱它。”他说：“外交是可能的艺术，就是采取行动将可能变为现实的艺术。”

梵蒂冈已故枢机主教卡萨罗利（Agostino Casaroli）是当年制定与苏联控制下的东欧国家政府对话政策的主要设计师。他曾在1961年至1990年期间在三位教宗手下任外交职位，并以圣座国务卿的身份结束其职业生涯。方济各说：“很多人说了很多反对若望23世、反保禄六世、反对卡萨罗利的话。”当年卡萨罗利的批评者们指责他与无神论的敌人打交道，但不少历史学家认为，他的工作使天主教会在东欧保持活力，直到1989年柏林墙倒塌。

方济各在采访中将目前的情况与1989年以前东欧的情况相比较，说他自2018年以来在中国任命主教的工作“进展缓慢，但他们正在得到任命”。自从《梵中主教任命临时协议》签署以来，教宗一共参与任命了六名中国大陆的主教。该协议的批评者则认为协议并没有产生应有的效果，而且让七名2018年前未经梵蒂冈批准就已经被授予主教职位的人顺势合法化。

方济各称，这个缓慢的过程是“‘中国式的’，因为中国人有这种时间观念，没有人可以催促他们”。现年90岁的香港荣休枢机主教陈日君是对《梵中主教任命临时协议》批评者之一，2年前他也曾亲赴教廷求见教宗未果。他今年5月11日被香港警方以“勾连外国势力”罪逮捕后保释。“梵蒂冈的初衷也许是好的，但他们做出了不明智的决定，”陈日君上个月在香港一次教会聚会上说。

报导指，自该协议签订以来，中国天主教徒的自由程度因地区不同而不同。方济各称：“（中国人）也有自己的问题，因为全国各地的情况并不相同。（天主教徒所受的遭遇）也取决于各个地方的领导人。”

此外，方济各在采访中还否认了关于一年前他被诊断出患有癌症的谣言。他并告诉路透社的记者，尽管行动不便，他不愿做膝盖手术，因为去年手术实施的全麻醉有副作用。

在谈到乌克兰的局势时，方济各指出，圣座国务卿帕罗林和俄罗斯外长拉夫罗夫就他可能前往莫斯科访问的事宜进行了接触。最初的信号并不好。几个月前，第一次谈到了这个可能的访问，莫斯科方面的回答是时机不合适。

方济各说：“我愿意去乌克兰，但我想先去莫斯科。我们就此事交换了信息，因为我想为和平事业服务，如果俄罗斯总统给我开一个小窗口的话……现在有这个可能性。我从加拿大回来后，有可能去乌克兰。第一个要做的是去莫斯科，尝试以某些方式提供帮助，但这两个首都我都愿意去。”他表示，与俄罗斯存在著“非常开放和热情的对话，大门是敞开的。”