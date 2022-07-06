美官员：布林肯将与王毅讨论为两国关系设置护栏

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经美中双方证实，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和中国国务委员兼外长王毅将在本周出席二十国集团外长会议期间举行会谈。美国国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）7月5日就布林肯出访亚洲主持吹风会时表示，后者此行将支持联合国重新开放因乌克兰冲突而被封锁的海上航道的努力，并再次警告中国不要支持俄罗斯的战争行为。

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中国外交部发言人赵立坚周二通过声明证实，“经中美双方商定，王毅将在会议期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见。”据了解，本次二十国集团外长会议将在7月7日至8日在印度尼西亚巴里岛举行。

华盛顿方面，康达当天就布林肯与中方外长的会谈计划向媒体介绍称：“我认为，在国务卿与国务委员兼外长王毅的会晤中，我们的首要任务是强调我们对密集外交和与中华人民共和国保持开放的沟通渠道的承诺。我们经常说，我们的目标是负责任地管理美国和中国之间的激烈竞争。因此，我期望在这次会晤的过程中，我们将能够讨论在两国关系上设置护栏，以便我们的竞争不会溢出到误判或冲突。”

康达补充说：“但与此同时，我想强调，正如国务卿在他最近关于中国的讲话中所概述的那样，美国也仍然致力于（与中方）探索潜在的合作领域，而是在我们的利益需要的地方。因此，我也期望就我们在气候变化、全球卫生、禁毒等问题上的潜在合作进行交流，也许还包括其他领域。”

随后有记者提问说：“为了跟进关于布林肯国务卿与王毅会晤的问题，你是否有关于美国向中国发出的关于在中国被错误拘留的美籍华人和非法出境禁令的信息？另外，你是否有关于美国出于安全和人权考虑对中国扩大出口禁令的计划？此外，由于北京对缅甸的军政府有很大的影响力，美国在缅甸问题上对中方的信息是什么？”

康达回答说：“关于出境禁令的问题，我们一直明确表示，美利坚合众国和国务院没有比海外美国公民的安全和福利更重要的优先事项，这当然适用于你提到的案件。因此，我认为你完全可以期待，美国将继续代表所有美国公民大力参与，包括你提到的具体案件。”

康达补充说：“关于你提出的问题，如果我正确地理解你的问题，美国可能采取的措施，以回应人权和其他关切。在这里，我想再次说，人权问题也仍然是美国外交政策和我们与中华人民共和国交往的核心。我完全预计当国务卿与国务委员兼外长王毅坐下来时，他也将有机会表达我们对人权的看法和关切。”

另有记者追问：“你提到美中关系中的护栏。在这种情况下，这意味着什么？ 在美中关系中设置护栏在现实中会是什么样子？”

康达表示：“我想说的是，首先在护栏问题上，我认为绝对关键的是，我们与我们的中国同行有开放的沟通渠道，特别是在高层；同样，正如我们所说的，要尽一切可能确保我们防止任何可能导致——无意中导致冲突和对抗的误判。我认为，在进行这些类型的对话时，面对面的外交是不可替代的。国务卿一直与中国国务委员兼外长王毅保持定期接触，但这将是他们自去年10月以来的首次面对面会谈。当然，正如你所看到的，我们也一直定期在其他高级渠道接触，包括在领导人一级和国家安全顾问一级。因此，我认为，首先，再次重申，护栏意味着有足够的沟通渠道，然后在这些渠道中进行有力的交流，以防止误判。”

还有记者提问说：“就二十国集团关于乌克兰和其他一些问题的更广泛的信息而言，我只是想知道在布林肯和王毅的会议上，这种沟通将是什么样的，就中国如何融入画面而言，国务卿在乌克兰问题上将发出什么信息。我们知道，俄罗斯和中国都在争先恐后地把人们拉到一边，但我只是想知道，就王毅而言，国务卿对乌克兰-俄罗斯的期望是什么，可能会有什么信息？”

康达回答说：“我想说的是，（我们）已经多次公开提到这一点——我们已经在高层与我们的中国同行进行了多次沟通，讨论我们不仅对中华人民共和国，而且对国际社会所有负责任的成员就俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵的期望。因此，我认为这将是另一个机会，就这一问题进行坦诚的交流，并传达我们的期望，即我们期望中国在乌克兰问题上做什么和不做什么。”