挪威:石油工会按要求结束罢工

原材料 / 欧洲能源

地处斯堪的纳维亚半岛的北欧国家挪威，是欧洲最重要的石油天然气生产和出口国。该国石油行业的工人们于上周二曾在工会的号召下，发起罢工行动。起因是由于工人们提出加薪以应对通货膨胀，但劳资双方谈判未能取得共识。这一情况一度引起市场恐慌。政府随即依法进行干预。工会遵照当局要求在当天晚上就结束了罢工。

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RFI Carte Archive / La Norvège est aujourd'hui le deuxième fournisseur d'énergie à l'Europe. Ici, une carte de la Norvège avec Svalbard, Océan arctique. Mer de Barents. (illustration) © RFI Graphisme / Marion Urban

综合包括本台法广RFI在内多家法文媒体的报导，挪威是今日欧洲的第二大能源供应方，占法国进口天然气量的近40%。在俄罗斯大幅减少对欧洲天然气供应的大背景下，挪威石油工人，在Lederne工会组织的号召下，于2022年07月05日星期二早上曾因加薪诉求未能得到满足而发起罢工。这一做法一度加剧市场紧张造成24小时内可供的天然气价格猛升16%。

挪威石油工人罢工引发担忧 -

据本台法广RFI法文网之前的一篇报导，这一罢工的潜在后果是可能会造成挪威的天然气出口量减少60%。在今年五月份，挪威的通货膨胀率同比高达5.7%。资方在当天曾组织劳资谈判，但未能取得结果。工会发起罢工的号召，并警告说，如果罢工扩大对挪威和欧洲都将造成重创。

挪威石油工人罢工影响生产 -

Lederne工会罢工号召的具体反应有：挪威国家石油公司Equinor在07月05日周二当天有三个海上油气田停产，占挪威天然气出口量的1%。

RFI Image Archive / En Norvège, des employés du pétrole étaient en grève le mardi 05 juillet 2022. (illustration) Reuters - Marit Hommedal / RFI Image Archive

据挪威石油和天然气协会（Norsk Olje & Gass）透露，按照事前规划，如果罢工扩大，到07月06日周三还会有另外四座油气田加入停产之列。届时，挪威天然气出口量将减少13%。如果事态继续恶化，则将会有特大油气田在07月09日周六加入停产，对出口的影响也将升至56%。这相当于每天损失近1亿8千万欧元。

RFI Image Archive / La Norvège vient de connaître un conflit social d'une journée （le mardi 05 juillet 2022）dans le secteur de l’énergie. Le gouvernement norvégien a usé de son pouvoir légal pour interrompre la grève, une décision que respecte le principal syndicat norvégien. Ici, une plateforme pétrolière en mer du Nord au large de la Norvège (illustration). AP - Hakon Mosvold Larsen / RFI Image Archive

挪威石油和天然气协会（Norsk Olje & Gass）的一名负责人在接受本台法广RFI记者阿卜拉（Aabla Jounaïdi）采访时透露，Lederne工会成员已属挪威大陆架上的优薪者。在国家层面与其它工会之间达成了一项良好的协议。在此基础上，还可以在地方层面谋求更多的好处。工会方面此前已经获得保证，每年加薪3万2千200克朗，相当于3千200美元。

挪威政府依法介入中断罢工 -

来自奥斯陆的消息说，挪威政府依法介入，要求中断罢工。当局的这一决定得到工会方面的遵照。挪威国家石油公司Equinor于2022年07月06日星期三对外证实，停产的油气田在周二晚就已复工，而全面复产则需数日。至于工会与资方之间的加薪纠纷则是被提交给一个独立机构进行仲裁。按照挪威法律，这样就能停止罢工动员。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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