经过五轮投票 俄罗斯在联合国经济理事会席位被停止

俄罗斯/联合国

联合国经济与社会理事会在一个月中进行了五轮投票，俄罗斯因失去三分之二的优势，其席位从7月11日起被停止。俄乌战争让国际社会进一步团结，俄罗斯将失去更多在联合国不同组织中的席位。

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联合国经济与社会理事会从7月11日起停止俄罗斯在该理事会中的席位。

此前联合国经济与社会理事会从6月10日开始进行了五轮投票，北马其顿在关键时刻投票反对俄罗斯获得该理事会席位，就是按照联合国条例，候选国必须获得2/3的票数，导致俄罗斯在联合国经济理事会席位被停止。俄罗斯入侵乌克兰发动战争是主要原因。

联合国经济与社会理事会是联合国6个重要组织之一，这也是从1945年成立以来俄罗斯首次被停止在该理事会中的席位。

俄乌战争持续让更多国家认为俄罗斯不应该在联合国不同组织里拥有席位，显示俄罗斯失去其他国家在联合国中的支持。

一位不透露姓名的外交官表示相当多的联合国成员国现在认为俄罗斯不应该有资格担任安理会常任理事国。

自从俄罗斯在今年2月24日入侵乌克兰以来，俄罗斯已经失去在联合国人权理事会的席位。