拜登：军方认为佩洛西现在访台不是一个好主意，将在未来10天内与习主席交谈

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美国总统拜登（Joe Biden）7月20日在抵达位于马里兰州的安德鲁斯空军基地时，当被媒体提问联邦众议院院长佩洛西（Nancy Pelosi）是否应该在今夏访问台湾时表示：“军方认为现在这不是一个好主意，但我不知道它（佩洛西访台计划）的状况如何。”他还向记者透露称，预计将在未来10天内与中国领导人习近平交谈。

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拜登周三在马萨诸塞州参加了关注气候变化的活动，随后飞抵马里兰返回白宫。他在机场接受了记者们就不同议题的简短采访。期间，有记者问：“总统先生，您认为佩洛西议长今年夏天前往台湾是个好主意吗？”

拜登对此回答说：“我，我认为，军方现在认为这不是一个好主意，但我不知道它的状况是怎样的。”此前，英国《金融时报》19日引述六名知情者的话报导称，佩洛西计划于8月访问台湾。若成行，这将是美国国会众议院议长25年来首次访问台湾。

此外，另有记者向拜登提问：“（总统）先生，您是否期望很快与习主席交谈？”拜登回答说：“我想我将在未来10天内与习主席交谈。”