新冠病毒检测结果呈阳性 拜登：感谢关心我症状轻微将继续工作

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美国白宫7月21日发表声明通报，拜登总统（Joe Biden)当天新冠病毒检测结果呈阳性，有非常轻微的症状。据了解，拜登已开始服用一种治疗药物，将在白宫隔离并继续全面履职。拜登已接种新冠疫苗以及两剂加强针。拜登本人稍后通过推特上传其录制的视频表示，他的症状轻微，感觉良好，感谢大家的质询和关系，并将继续投入到工作当中。

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据白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）的声明介绍，拜登在新冠病毒检测结果呈阳性后会在白宫隔离，并将在这段时间内继续全面履行他的所有职责。 拜登在当地时间周四上午一直通过电话与白宫工作人员联系，并通过电话和视频方式从住参加他今天上午在白宫计划的会议。

白宫医生凯文·奥康纳（Kevin O'Connor）通过公开信介绍称，拜登的症状轻微，主要是流涕和疲劳。他本人稍后在推特上写道：“各位，我感觉良好。谢谢你们的关心。我刚刚给凯西参议员、卡特赖特议员和科格内蒂市长（以及我在斯克兰顿的表亲！）打电话，对我今天错过我们的活动表示遗憾。保持忙碌!”

拜登还在一段视频中出镜表示：“各位，我想你们都听说了，今天早上我的新冠病毒检测结果呈阳性。但我已经接种了两次疫苗，两剂加强针。症状很轻微。我很感谢你们的询问和关注。但是，我感觉良好，有很多工作要做。将继续完成这些工作。”

拜登补充说：“同时，感谢你们的关心，保持信心。一切都会好起来的。”