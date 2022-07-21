肯尼亚2022年大选前敏感话题

非洲政治 / 肯尼亚2022年大选

东非国家肯尼亚（KENYA）的中文译名也被称作肯亚。在距离该国2022年大选还有不到三周之际，政坛的演变错综复杂。已经连续担任两届的现总统如今支持其前党内政治对手、前总理奥廷加(Raila Odinga)。肯雅塔总统(Uhuru Kenyatta)现在与角逐总统职位的现任副总统鲁托（William Ruto）势如水火。通货膨胀则是双方较劲的最新话题之一。就此，在政治上寻求攀登峰顶的肯尼亚副总统在接受了本台法广RFI记者专访时，否认他有意对即将卸任的肯尼亚现总统展开政治清算。

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据本台法广RFI法文网2022年07月21日星期四的最新报导，肯尼亚总统肯雅塔(Uhuru Kenyatta)于2022年大选前夕宣布对抗通货膨胀的措施。他在07月20日周三面对媒体谈及生活成本高企的民生话题。这也是肯尼亚民众在08月09日大选投票前的一大主要担忧。由于干旱、Covid-19疫情，以及乌克兰战争，生活必需品的价格在不断上涨。

肯雅塔总统宣布应对物价上涨的措施 -

本台法广RFI通讯员阿尔巴娜（Albane Thirouard）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，在肯尼亚，一包两公斤重的玉米面粉的价格，之前已涨到了史无前例的1.60欧元。但今后的价格降至0.80欧元。肯雅塔总统周三宣布了税务措施，促使价格减半。

肯雅塔总统提出有选前操控价格之嫌 -

据介绍，用于烹饪的玉米面粉是肯尼亚民众开饭必不可缺的食物之一。就此，肯尼亚总统在发言中，以2013年和2017年投票前的情形为例，强调每次选举前玉米面粉价格就有上涨的趋势。他还就此提出了一系列的设问：每次选举前都会出现面粉危机这是否属于一个巧合？这是否源于市场的活力？还是一种深思熟虑的结果。肯雅塔总统还尤其指责部分磨面厂老板和玉米销售商囤积物资、操控价格。他还责备为选举目的政治操控经济危机。

肯雅塔总统捍卫其两届任期经济成绩 -

肯尼亚现总统已经连续担任了两届，今年不能参选。他在卸任前，捍卫其任内的经济成绩，特别强调了Covid-19疫情期间的减税做法，还有政府对碳氢燃油所提供的补贴。

RFI Dessin / Kenya : Le président Kenyatta a veillé à défendre son bilan économique : il a rappelé les allègements d'impôts mis en place pendant la crise du Covid-19 ou encore les subventions des carburants financés par le gouvernement. (illustration) © FMM-RFI

任期即将届满的肯尼亚现总统肯雅塔(Uhuru Kenyatta)已经明确表示，支持其原先的党内竞争对手、前总理奥廷加(Raila Odinga)。而肯尼亚现副总统鲁托（William Ruto）也是2022年大选的总统候选人之一。

肯尼亚现副总统角逐2022年总统选举 -

在肯尼亚，现任副总统鲁托（William Ruto）名列两周后2022年08月09日大选的总统候选人之一。部分舆论认为，如果他当选将会对卸任后的肯尼亚现总统展开政治清算。

RFI Dessin / KENYA : l'élection présidentielle aura lieu le 09 août 2022. Le Président actuel Uhuru Kenyatta ne peut pas se représenter cette année, car il a déjà effectué deux mandats, mais il a affiché son soutien au candidat investi par son parti, son ancien opposant politique Raila Odinga. Ce dernier fait face à trois autres candidats, dont l’actuel vice-président, William Ruto. (illustration) © FMM-RFI

作为一名总统候选人，他在2022年07月21日周四接受了本台法广RFI记者的专访。据介绍，肯尼亚本次大选的两大话题分别为：国家财政收入不振和反贪腐行动似乎由于涉及众多政治高层领袖而举足不前。

肯尼亚现副总统的确想加大反贪力度 -

在2022年竞选总统的肯尼亚现副总统鲁托（William Ruto）被认为，如果他当选，将会执意加大反贪腐力度，对即将卸任的现总统进行司法追究。尽管，这种说法没有被支持他参选的政治联盟所证实，但他的确有意改革肯尼亚现行的反贪腐机制。

肯尼亚现副总统否认有意针对现总统 -

肯尼亚现副总统鲁托（William Ruto）2022年07月21日星期四在接受了本台法广RFI记者专访时，否认如果他当选新一届总统，有意对即将卸任的肯尼亚现总统进行政治清算。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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