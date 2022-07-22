乌俄在土耳其签署从黑海运送粮食协议

乌克兰危机/人道救援

乌克兰与俄罗斯周五下午在伊斯坦布尔签署粮食出口协议，土耳其总统埃尔多安周四晚间表示届时联合国秘书长古特雷斯与俄乌双方代表出席签字仪式。该协议将缓解国际市场谷物价格飙升和在一些国家可能出现的饥荒。

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乌克兰与俄罗斯今天下午在伊斯坦布尔签署粮食出口协议，该协议应该允许被俄乌战争封锁在黑海的乌克兰谷物出口，以及俄罗斯谷物和化肥运出。目前有2千多万吨谷物被封锁在奥德赛港口。

土耳其总统埃尔多安周四晚间表示届时联合国秘书长古特雷斯与俄乌双方代表团出席签字仪式，该协议旨在结束俄乌在粮食出口上的分歧，乌克兰已经确定逐渐在敖德萨，切尔诺莫斯克和尤吉尼3 个港口将恢复粮食出口。

联合国副发言人哈克表示，联合国秘书长古特雷斯和其他两名谈判代表已经将进行了两个多月的斡旋，出席在伊斯坦布尔的签字仪式。

联合国人道事物专员分别负责谈判协调乌克兰谷物出口以及减少美国和欧盟对俄罗斯谷物和化肥的禁运。

自从俄罗斯入侵乌克兰，西方对俄罗斯进行经贸制裁，影响到俄罗斯海上运输保险，让俄罗斯农产品出口受挫。

不透露姓名的外交官表示，土耳其方面将负责检查进入乌克兰敖德萨港口运输粮食的船只没有运送武器。另外将在伊斯坦布尔建立一个由联合国相关专家负责的协调中心。

如果俄乌就从黑海运送粮食出口签署协议，将缓解国际市场谷物价格飙升的压力，同时减少有可能在如撒哈拉以南非的非洲国家，以及黎巴嫩和埃及等国出现粮荒危机。