拜登政府官员担心佩洛西访台计划将加剧紧张局势升级

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美国有线电视新闻（CNN）7月22日援引一名拜登政府官员的话报导称，中国可能会在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）可能的访问之前寻求宣布在台湾上空设立禁飞区，以此来阻止她的出访计划，这可能会进一步加剧该地区的紧张局势。

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报导指，透露这一消息的拜登政府官员补充说，北京方面也可以通过将战斗机进一步飞入台湾的防空识别区来进行回应，这可能会引发台湾和美国的回应。该官员并未就这些回应所指的具体措施加以解释。

据三位熟悉计划过程的消息人士透露，佩洛西一直计划在未来几周内访问台湾。虽然今年有其他国会议员和前美国官员访问台湾，但佩洛西将是25年来访问台湾的最高级别的美国国会议员。当时的美国众议院议长纽特·金瑞奇（Newt Gingrich）曾于1997年前往台湾。

美国总统拜登（Joe Biden）7月20日在抵达位于马里兰州的安德鲁斯空军基地时，当被媒体提问佩洛西是否应该在今夏访问台湾时表示：“军方认为现在这不是一个好主意，但我不知道它（佩洛西访台计划）的状况如何。”

美国参谋长联席会议发言人巴特勒（Dave Butler）上校说，军方“总体上”向决策者介绍军事评估。巴特勒说：“我们谈论对手可能采取的行动，讨论后勤和军事计划以及准备情况”。他拒绝透露美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军是否与佩洛西谈论过她拟议的台湾之行。

佩洛西本人在周四的例行记者会上对媒体表示，“我不讨论我的旅行计划，这是国家安全议题。”佩洛西强调，她从来不事前说明任何出访行程。

当被问到美国该如何遏阻中国对台动武时，佩洛西回应称，这是一个非常重大的问题。“我认为很重要的是我们展现对台湾的支持。我也认为我们没有人在台湾问题上曾经说过支持独立，这取决于台湾决定，”佩洛西说。

佩洛西说，她听闻了拜登对她可能访问台湾的评论，但她说没有直接从总统那里听到任何消息。“我想总统说的是，也许军方害怕我的飞机被击落或类似的事情。我不太清楚，”佩洛西说。

报导称，据两个消息来源说，美国国务院的官员也有一些担忧。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price)周四回避了有关这次访问计划的问题，称这是目前的一个“假设”。

当被问及美国国务院对佩洛西可能的访问的立场时，普莱斯说：“我不打算在讲台上提供任何建议”。普莱斯重申，拜登政府仍然坚持“一个中国”政策，并指出美国与台湾没有外交关系，但与其有“强有力的非官方”关系。

驻美国台北经济文化代表处的发言人告诉CNN称，台方“没有收到任何关于众议院议长南希·佩洛西计划访问台湾的信息”。