班农被陪审团认定犯有两项藐视国会罪，面临最高两年监禁

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7月22日，曾在特朗普白宫担任首席战略师的史蒂夫·班农（Steve Bannon）因违抗众议院特别委员会对2021年1月6日美国国会山骚乱事件的调查传票，而被判定犯有2项藐视国会罪。班农面临最高两年的监禁，他还可能被罚款100至10万美元。班农的律师团队已表示他们打算上诉。

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华盛顿的一个联邦法院陪审团在经过了不到3个小时的审议后，裁定班农犯有两项藐视国会罪，美国司法部在他违抗众议院特别委员会的传票后于去年提出了这项指控。据美联社报导，现年68岁的班农的罪名有两项：一项是拒绝出席国会听证会作证，另一项是拒绝应众议院特别委员会的传票要求提供文件。由8名男性和4名女性组成的陪审团仅审议了不到3小时。

10月21日，班农在被判刑时将面临最高两年的联邦监禁。而每项罪名的最低刑罚是入狱30天。美国调查2021年1月6日国会山骚乱的众议院特别委员会要求班农就其参与特朗普试图推翻2020年总统选举的努力提供证词。班农最初曾辩称，他的证词受到特朗普行政特权主张的保护。但众议院特别委员会和司法部认为，这种主张值得怀疑，因为特朗普已于2017年将班农从白宫解雇，因此班农在2021年1月6日国会山骚乱前与当时的总统协商时是一个私人公民。

班农的律师在审判期间试图辩称，他没有拒绝与该委员会合作，而且日期“处于变化之中”。他们指出，在审判开始前不久，班农改变了主张，在特朗普放弃反对之后并提出在委员会面前作证。

在当地时间周五上午的结案陈词中，双方都再次强调了他们在审判中的主要立场。控方坚持认为班农故意无视清晰明确的最后期限，而辩方则声称班农认为这些最后期限是灵活的，可以进行协商。

去年9月23日，班农收到了一张传票，命令他在10月7日前向众议院特别委员会提供所要求的文件，并在10月14日前亲自出庭。同年11月，在美国司法部收到该委员会移交的文件一个月后，班农因两项藐视国会的刑事罪被起诉。

班农的律师科科兰（Evan Corcoran）周五在结案陈词中向陪审团成员们表示，这些最后期限只是“占位符”，而双方的律师都在谈判条款。科科伦说，众议院特别委员会“匆忙做出判断”，因为它“想拿史蒂夫·班农树立榜样”。

特朗普执政时期的另一位重要助手彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)定于11月因藐视国会罪接受审判。纳瓦罗已表示不认罪。