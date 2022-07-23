中方加强对拜登政府关于佩洛西访台计划的警告

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据英国《金融时报》7月23日报导，中国方面已经就美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）即将进行的台湾之行，向拜登政府发出了严厉的私下警告，这在反对她访台计划的白宫官员中引起警惕。

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报导援引六名熟悉中方警告的人士说，这些警告明显强于北京过去对美国在台湾问题上的行动或政策感到不满时发出的威胁。《金融时报》日期率先披露了佩洛西计划在8月访台的消息。对此，中国外交部发言人赵立坚在19日的例行记者会上公开表示，“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施”。他称：“由此造成的一切后果必须完全由美方负责。”

该报则引述一位消息人士说，就佩洛西的访台计划，中方在私下里对美方却表示了比以往“更强烈的反对”。其他几位熟悉情况的人说，中方私下里所采用的言辞甚至更进一步，暗示可能会有军事反应。

北京方面并未明确说明其潜在的反应。报导认为，解放军可能试图阻止佩洛西的专机在台湾降落，或采取其他行动来阻碍她的访问，例如使用战斗机拦截她所乘坐的美军飞机。一些消息人士透露称，白宫正试图评估中方是在进行严重威胁，还是在搞边缘政策，以试图迫使佩洛西放弃她的访台行程。

据两位熟悉拜登政府内部辩论的人士说，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和其他国家安全委员会（国安会）高级官员反对此行，因为这有可能使台湾海峡两岸的紧张局势升级。美国国家安全委员会拒绝就拜登政府是否已敦促佩洛西取消行程发表评论。

该委员会的战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）周五向媒体介绍称，国安会团队提供了“背景、事实和地缘政治相关信息”，而议长佩洛西则做出了自己的决定。多名知情人士表示，这次旅行的争议引发了华盛顿的盟友们的担忧，他们担心这可能会引发美中之间发生危机。

报导提及，另一个说明关切加剧的例子是，美国驻华大使伯恩斯（Nick Burns）本周突然缩短了对华盛顿的访问并返回北京，部分原因是对台湾问题的关切日益增加，也是为了准备总统拜登（Joe Biden）与中国领导人习近平即将进行的电话会谈做准备。美国国务院拒绝就相关消息发表评论。

拜登在周三当被媒体提问佩洛西是否应该在今夏访问台湾时表示：“军方认为现在这不是一个好主意，但我不知道它（佩洛西访台计划）的状况如何。”他还告诉记者，预计将在未来10天内与习近平交谈。两位领导人预计将讨论台湾问题，该问题已成为一个严重的热点。

解放军战机近年来大幅提升了进入台湾防空识别区的频率，拜登近来曾三次公开表示，“若台湾受到攻击，美国将保卫台湾”。他最近的一次如此发言是在东京与日本首相岸田文雄出席联合记者会时作出的。不过，拜访本人及白宫也多次强调美国对台政策坚持不变。

报导指，关于佩洛西访台计划引发的争议是在《金融时报》披露了这一消息后爆发的，因为在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，台湾面临着来自北京的不断上升的压力，这加剧了外界对台海局势的担忧。据悉，佩洛西和她的代表团此行还计划访问日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚。

报导称，这次访问的时间对北京来说很敏感。解放军将在8月1日迎来建军节，它还可能与中共高层在沿海度假胜地北戴河举行的年度会议的时间相吻合，在那里干部们讨论政策，但有时也会处理权力斗争。今年的会议更加重要，因为习近平必须为在11月举行的中共二十大上为继续连任奠定基础。

如若此行成真，佩洛西将成为25年来访问台湾的最高级别的美国在任政界人士。时任美国国会众议院议长纽特·金瑞奇（Newt Gingrich）曾于1997年前往台湾。报导称，一些专家说，中方错误地认为白宫正在协调这次访问，因为佩洛西和拜登属于同一个政党，尽管国会是美国政体下的独立机构，拜登没有权力阻止她的旅行计划。

据了解，美国国防部官员本周向佩洛西介绍了如果她前往台北可能发生的情况。在那次简报会之后，拜登告诉记者称：“军方认为现在让佩洛西继续行动不是一个好主意”。但拜登政府官员表示，军方只是向她概述了这种访问的各种风险。

佩洛西周四在记者会上指出，总统拜登没有告诉她不要去台湾。“我没有从总统那里听到（这样的说法），”佩洛西说。就拜登的上述发言，佩洛西向媒体表示：“我想总统说的是（那）也许军方担心我们的飞机会被中国人击落或类似的事情。”她说：“我听说过这个传闻，但我没有从总统那里听到。”

佩洛西的办公室没有回应关于她是否可能放弃旅行的评论请求。她本人此前表示，基于安全因素，不讨论任何国会出访的行程。

报导称，在台北了解国家安全事务的人士称，鉴于紧张局势的加剧，北京可能明显加强军事侵略以应对佩洛西的访问，这种风险比去年更加明显。“以前黑帮穿的是西装，但现在他直接拿刀出来了，”一位台湾高级官员说。