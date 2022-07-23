沙利文：美国对台政策不变，保持战略模糊政策

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美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）7月22日在科罗拉多州参加阿斯彭安全论坛活动时表示，美国针对台湾问题的政策保持不变。在台湾问题上，他相信“模糊必须是战略的特征”。

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沙利文周五在参加该论坛最后一场“炉边对话”中被问及，美国总统拜登（Joe Biden）已经三次在不同的场合说过“如果台湾遭受攻击，美国将保卫台湾”，这到底是拜登的“随口一说”，还是代表了美国对台政策的改变？沙利文回答说，“（拜登）总统在日本说过，我们的政策没有改变。我们保持着战略模糊的政策，我们也是如此。 ”

沙利文补充说：“当谈到台湾时，一般来说……每一届政府的台湾政策，无论是声明性的政策还是实际政策，都有很多个、许多不同的说法，你把这些语句放在一起看，然后你问，这些怎么能融合在一起？但无论如何，模糊战略的创造性张力让我们的多届政府在数十年内能够维持台海两岸的和平与稳定，所以对你的问题的直接回答是否定的。正如总统本人所说，我们的政策没有改变。我们保持着战略模糊。”

在主持人的追问下，沙利文进一步解释说，“这不仅在国际事务中如此，在人类生活的许多不同领域也是如此。我不会说这是前后不一致。我得说，在某些特定情况下，在非常复杂的情况下，模糊必须是战略的一个特征。是的，从理念上来说，我捍卫这个概念。”

值得一提的是，就在沙利文发言不久前，刚从台湾访问归来的美国前防长埃斯珀（Mark Esper）在阿斯彭论坛上再次表示，华盛顿过去50年来所坚持的“一中”政策已经过时，他呼吁美国政府应该放弃对台湾“战略模糊”的立场。

另就乌克兰问题，苏利文指出，在谈到美国的支持时，“我们的工作是使乌克兰人在战场上处于尽可能强大的地位，以便他们在谈判桌上处于尽可能强大的地位。除此之外，我们还有进一步的目标；其一，确保普京削弱和分化西方的目标受到阻挠。”

沙利文说：“我们认为，我们的战略目标是确保俄罗斯对乌克兰的入侵不是普京的战略成功，是普京的战略失败。这意味着他在乌克兰的目标被否定，也意味着俄罗斯在其国力要素方面付出更长期的代价。”

关于去年美国从阿富汗撤军的失败，沙利文指出，近“一年后，我认为总统认为他做出的决定对美国人民来说是正确的决定，对我们如何定位自己成为涉及一系列地域问题的全球公共利益的最佳和最有效的贡献者也是正确的决定。”

当被问及拜登与沙特王储萨勒曼的会面，以及围绕《华盛顿邮报》记者卡舒吉遭谋杀惨死的争议时，沙利文说：“就在（拜登）与王储会面的一开始，他提出了这个问题，既是卡舒吉和他被残忍地杀害的直接问题，也是更广泛的人权问题，并让王储知道美国的确切立场。”