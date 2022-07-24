日本政府据报将拒绝普京出席安倍晋三的国葬

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据多家日本媒体报导，日本政府已开始考虑为遇刺身亡的前首相安倍晋三举行“国葬”，其方向是不允许俄罗斯总统普京出席。在俄罗斯今年2月全面入侵乌克兰之后，普京等俄罗斯官员受到日方制裁，即使普京想参加，也预计会被日方拒绝。

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据《日经新闻》和《产经新闻》相继报导，日本政府将通知各国9月27日的安倍“国葬”，并询问他们是否愿意派代表出席参加。日本政府还将向与之有外交关系的俄罗斯发出通知，但日本外务省的一位高级官员说，“预计他们不会来”。

普京与时任日本首相安倍晋三举行了27次会晤，并就北方领土（俄罗斯称南千岛群岛）问题进行了谈判。然而，作为对入侵乌克兰的制裁，日本政府已暂停向包括普京在内的700多名俄罗斯人发放签证。

安倍晋三7月8日遇袭身亡后，克里姆林宫当天曾发布消息表示，俄总统普京就日本前首相安倍晋三死亡表示深切的哀悼。他强调，这位杰出的政治家遭犯罪分子毒手，安倍为俄日睦邻关系的发展做出了巨大贡献。

一位日本高级政府官员说：“普京先生首先不太可能想参加。如果你说‘我想来’，就不能包括在战争中抛弃你的人。”