缅甸军政权处决四人 有昂山素季所在党前议员

缅甸/人权

缅甸军政府再次动用死刑，今天处决了四名囚徒，其中包括昂山素季所属的全国民主联盟 国会议员漂扎亚桑

缅甸军人政权周一执行包括政治人士在内的四名囚徒死刑，这是三十多年来的首次，其中有昂山素季的盟友、缅甸前国会议员和一名著名民主活动家，此举受到国际人权团体的谴责。

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缅甸军政府再次动用死刑，今天处决了四名囚徒，其中包括昂山素季所属的全国民主联盟国会议员漂扎亚桑和著名民主活动人士觉敏友。他们今年一月因反恐法被定罪，在缅甸军事法庭上被判处死刑后今天执行 ，这是三十多年来的首次。

前国会议员、嘻哈歌手漂扎亚桑是被军人政权推翻的缅甸前领袖昂山素季的盟友。

作家觉敏友是缅甸著名民主活动人士，他长期反对缅甸军人政权。

缅甸军方2021年4月1日发动政变后掌权，对反对派进行血腥镇压，判处数十名反对党成员死刑。

国际危机组织（ICG）缅甸专家理查德·霍西表示，最新的四个处决是个可耻行为，将会造成缅甸内部政治冲突长久持续。

人权状况缅甸问题专员汤姆·安德鲁斯谴责该行为，表示愤怒和震惊，呼吁国际社会对此做出反应。

此前联合国秘书长古特雷斯谴责缅甸军政府的决定是公然侵犯生命权、自由和人身安全。

缅甸当地的人权团体指出，掌权的军人政府执行血腥镇压已经造成2千多平民死亡，1万5千多人被关押。