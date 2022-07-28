塞内加尔2022立法选举日临近

非洲社会 / 民主政治

西非国家塞内加尔将在本周末07月31日星期天进行2022年立法选举的投票。相关筹备工作正在如火如荼的开展之中。本台法广RFI通讯员从该国首都发回有关准备工作情况的现场采访。

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据本台法广RFI法文网2022年07月28日星期四报导，在塞内加尔，正在准备07月31日星期天将要开展的立法选举。近700万塞内加尔人被召前往投票。投票率为关键之一。领取选民卡的时间还剩最后几天。

有人称赞选前准备工作 -

本台RFI法广通讯员夏尔洛（Charlotte Idrac）发自达喀尔（Dakar）的消息描述道：在达喀尔高台区（Dakar-Plateau）市政府的一个大厅，办公桌上放着选民卡，是按照字母顺序排列存档的。

RFI Image Archive / Sénégal : vendeurs dans des magasins de rue, quartier du Plateau, Dakar. (illustration) RFI / Paulina Zidi

一位女选民在接受采访时称表示，登记时就已告知叫七月份再来。她很容易地就领取到了选民卡。另一女选民也表态说，一切都组织得很好，没有困难。这是重要的，因为她是一位公民。

有人抱怨仍在等选民卡 -

一位男子刚刚领取了一张新的选民卡。他接受采访说，他的太太和他同时一起做的登记，更新选民卡。但他的太太尚未收到。他表示，总是有些缺失、组织或沟通问题，要投票就得锲而不舍。

选举自治委员会在监督 -

塞内加尔全国选举自治委员会（CENA - Commission Electorale Nationale Autonome）发言人在接受本台法广RFI通讯员采访时表示，整个过程符合规则。这名发言人说，本次选举有20万新的登记、更换新的地址或更换新卡的选民。一周前有近40%的人已经领取了他们的新卡。目前，登记上的事故没有发现，分发上则更少。但总是有迟到者。塞内加尔全国选举自治委员会（CENA）的一名控制人员在接受采访时断言，有些人会等到最后一分钟。

RFI Carte Archive / Sénégal. 存档地图：塞内加尔 RFI / L. Mouaoued

本台法广RFI法文网报道指出，在塞内加尔全国范围内，选民卡的提领将一直持续到周六，投票日前一天。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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