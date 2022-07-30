CNN : 台湾对佩洛西行程低调以对

佩洛西访台

有关美国众议院议长佩洛西计划访问台湾的报导，引发美中间的言词交锋，也使外界日益猜测，中国对此行将有何反应。至于身处此事核心的台湾则相对低调许多，一般民众也不是很忧心中国的威胁。

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中央社转引美国有线电视新闻网（CNN）报导，蔡英文总统个人和总统府迄未对佩洛西（Nancy Pelosi）可能到访发表任何谈话。唯有行政院长苏贞昌27日表示：“我们非常感谢佩洛西议长，长年以来对于台湾非常支持与友善，我们对于任何国外友好贵宾来往都非常欢迎。”

分析家指出，台湾方面相对沉默是因为情况棘手。一方面台湾仰仗美国提供军备以对抗中国的可能进犯，不能让人以为台湾不欢迎美国最有实力政治人物之一佩洛西的支持。但如果台湾看似太过热烈期待佩洛西到访，又可能会激化北京的怒气。台湾外交部28日表示：“并没有接获佩洛西议长访台的确切讯息，也没有进一步评论。”

政治分析家表示，台湾当局保持低调的原因之一在于，若是佩洛西访台确实成行，这么做将有助于台湾规避责难，也就是中国比较可能怪罪美国而非台湾。但若台湾公开呼吁佩洛西访台，中国就会将此指为台湾的阴谋。

台湾“破土杂志”创办人丘琦欣指出，台湾人民大致上不太担心佩洛西到访的可能后果，因为中国以往就曾发出类似威胁。中国威胁的频率之高，有如背景杂音，所以台湾人民实际上并不真的把佩洛西到访的后果看得那么严重。