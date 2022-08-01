普京：在核战争中不可能有赢家，永远不要发动它

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俄罗斯总统普京8月1日表示，在核战争中不可能有赢家，永远不应该发动核战争。普京在向《不扩散核武器条约》（NPT）大会的与会者的致辞中发表了这一评论，他对乌克兰的战争已经持续了五个多月。

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普京向《不扩散核武器条约》大会的与会者和来宾表示：“作为《不扩散核武器条约》的参与国之一和已承诺保存其案文和有关文件的国家之一，俄罗斯一贯遵循条约的文字和精神。全面履行与美国就缩减和限制相关武器达成的双边协议规定的义务。从核战争不可能有赢家角度出发，永远不要发动它，我们赞同国际社会所有成员的平等和不可分割的安全主张。”

此外，联合国秘书长古特雷斯周一在《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会上发表讲话指出，扩散的风险正在增加，防止局势升级的保障正在遭到削弱。冷战结束后被驱散的乌云再次聚集起来。今天，一个误解和一个错误的判断就可能将人类带向核毁灭的深渊。

古特雷斯指出，地缘政治紧张局势正在达到新高。竞争正在取代合作与协作。不信任取代了对话，分裂取代了裁军。他提及，各国正在寻求虚假的安全，储存并花费数千亿美元购买末日武器，而我们不应该允许这些武器在自己的星球上拥有任何立足之地。古特雷斯谈到，世界各地的武库中现在存放着近1万3000件核武器。

古特雷斯强调，现在比以往任何时候都更需要《不扩散核武器条约》。他并建议在五个领域采取行动，包括迫切需要加强和重申已有77年历史的反对使用核武器的准则；消除核武器是永远不会使用核武器的唯一保证。必须坚持不懈地朝着这个目标努力；我们需要解决中东和亚洲一触即发的紧张局势；促进和平利用核技术，将其作为推进可持续发展目标的催化剂，包括用于医疗和其他用途；履行《不扩散核武器条约》中所有尚未履行的承诺，并在这个艰难的时刻保持条约的适用性。

古特雷斯呼吁，“我们具有共同的义务，让世界变得更美好、更安全。现在是迎接这一基本考验，一劳永逸地驱散核毁灭阴云的时刻。”