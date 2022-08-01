美国安会发言人：国会领导人去台湾旅行并不罕见，我们不应该被中方的言辞所吓倒

美国/政治/台湾

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby) 8月1日在接受CNN节目采访时表示，国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）或将访问台湾的行程“并不罕见”，来自中方近日的威胁“没有理由”。

广告 继续浏览后续

约翰·科比周一接受了美国有线电视新闻（CNN）“新的一天”节目的专访。就主持人提到台美官员确认佩洛西将在近日访问台湾，白宫是否就此与佩洛西进行直接沟通，白宫是否得悉中方对佩洛西访台计划的某些特定威胁的提问，约翰·科比回答称：“议长将就她的旅行发言，我们将让她和她的团队来就她的这次旅行发言。在她出发之前，我们绝对与她和她的团队沟通了背景、地缘政治背景、事实以及我们对这次旅行中每一站发生的事情的分析，正如我们一贯的做法。我不打算谈论安全要求，但显然我们想确保当她到海外旅行时，她可以安全和有保障地这样做，我们将确保这一点。”

约翰·科比补充称：“中方的言辞是没有理由的。没有理由采取任何行动。国会领导人去台湾旅行并不罕见。这非常符合我们的政策，也与我们根据《台湾关系法》对台湾的支持相吻合。作为一个国家，我们不应该......我们不应该被这些言辞或这些潜在的行动所吓倒。这对议长来说是一次重要的旅行，我们将尽我们所能支持她。”

当被主持人问及“美国是否准备好应对来自中国的任何后果”时，约翰·科比说：“我不想超越事情的现状（发言）。我们的政策没有改变。我们对试图保持一个自由、安全和开放的印度-太平洋的关注没有改变。美国在所有的政府杠杆和权力方面有很多能力，以确保我们能够做到这一点。”

据《华尔街日报》当天引述知情人士说法报导，佩洛西将按计划于本周访台，预定会见台湾政府官员等人士。报导援引未具名的消息人士表示，佩洛西预定在台湾会晤的人士已被告知她即将抵达，但部分细节尚未确定。佩洛西会见的人士包括、但不限于台湾政府官员，部分行程安排在2日晚间，多数安排在3日。

该消息人士向《华尔街日报》表示：“她肯定会来，唯一变数是她是否会在台北过夜。”另据台媒《自由时报》报导，消息人士向该报证实确有相关规划，时间点也与外界推测相近，即佩洛西将于明晚抵台、并停留过夜。